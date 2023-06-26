Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.06.2023 20:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2023 20:59
    ABONE OL

    4 yıldır firari olarak aranıyordu: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı!

    Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta gözaltına alınan Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı. Savcılık, Gülen ve imam nikahlı eşini "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, ikametlerinde yüksek miktarda döviz bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişiminde bulunabilecekleri değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Asiye Gülen'nin evinde ele geçirilen “F” serisi 1 dolarlar diikat çekti...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni tutuklandı!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar, savcılık sorgularının ardından FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

    4 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANIYORDU
    Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Esenyurt'ta 22 Haziran'da yakalanan Asiye Gülen'in, geçmiş dönemlerde örgütle iltisaklı bazı şirketlerde 2007-2016 arasında SGK kaydının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, adına Asya Katılım Bankasında 2001'de açılan hesabından farklı olarak 19 Şubat 2014 ve 18 Mart 2015 tarihlerinde katılım hesapları da açan Gülen'in 2014'te ay sonları itibariyle 2015 Aralık ayına kadar bakiye artışına gittiği yer aldı.

    FETÖ'YE AİT YA DA ONUN İSMİNİN GEÇTİĞİ BİR ÇOK KİTAP İLE SES KAYITLARI ELE GEÇİRİLDİ
    Yazıda, Asiye Gülen'in kullandığı cep telefonu ile örgütün tepe yöneticilerinden Barbaros Kocakurt ve Süleyman Uysal isimli şahıslarla toplam 7 kez irtibatın bulunduğu ve 18 Kasım 2015 itibariyle örgüt mensuplarının yoğun katılım gösterdiği Pak Eğitim İş Sendikasına üyelik başvurusu yaptığı kaydedildi. Şüphelinin bu hususta Kaynak Holding çalışanı olduğu değerlendirilen Recep Göktaş ile mail yazışması yaptığı aktarılan yazıda, İzmir'deki ikametinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait ya da onun isminin geçtiği bir çok kitap ile ses kayıtlarının bulunduğu CD'lerin ele geçirildiği anlatıldı.

        ELE GEÇİRİLEN "F" SERİSİ BİR DOLARLAR DİKKAT ÇEKTİ
        Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde (Işık Yayıncılık) editör olarak çalıştığı, Asya Katılım Bankası'na destek verdiği, fonlama yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir sendikada üyeliği bulunduğu ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile irtibatı olduğu ifade edilen Asiye Gülen'in yakalandığı adreste "F" serisi bir dolar, 16 bin 710 dolar, sekiz cep telefonu, 12 sim kart, iki dizüstü bilgisayar, çok sayıda harici bellek, DVD, harici disk ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi. İkili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

        MUSTAFA ÇAMYAR'IN TELEFONUNDAKİ "HOCA EFENDİ" MESAJLARI DİKKATİ ÇEKTİ
        Sevk yazısında, şüphelinin inkara dönük savunma yaptığı belirtilerek, birlikte yakalandığı Mustafa Çamyar'a ait ikamette birçok dijital materyal ele geçirildiği, olağan dışı şekilde yüksek miktarda dolar cinsinden yabancı para ve F serisi 1 dolar bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Mustafa Çamyar'ın cep telefonu içeriklerinde "Hoca efendi" ibaresinin yer aldığı mesajların bulunduğu vurgulanan yazıda, Asiye Gülen ile Çamyar'ın ifadelerindeki çelişkiler bir arada değerlendirildiğinde her iki şüphelinin yurt dışı ile irtibatının olduğu tespitine yer verildi. Yazıda, ikisinin de yakalanış biçimleri ve ikamette bulunan yüksek miktardaki dövizler ile yurt dışına kaçma girişiminde bulunabilecekleri değerlendirilerek, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğu gerekçesiyle tutuklanmaları istendi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bursa Avrupa’nın yeşil şehirler ağı
        Haberler Güncel 4 yıldır firari olarak aranıyordu: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı!
            loading
            SON DAKİKA