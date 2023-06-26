4 yıldır firari olarak aranıyordu: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı!

FETÖ'YE AİT YA DA ONUN İSMİNİN GEÇTİĞİ BİR ÇOK KİTAP İLE SES KAYITLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yazıda, Asiye Gülen'in kullandığı cep telefonu ile örgütün tepe yöneticilerinden Barbaros Kocakurt ve Süleyman Uysal isimli şahıslarla toplam 7 kez irtibatın bulunduğu ve 18 Kasım 2015 itibariyle örgüt mensuplarının yoğun katılım gösterdiği Pak Eğitim İş Sendikasına üyelik başvurusu yaptığı kaydedildi. Şüphelinin bu hususta Kaynak Holding çalışanı olduğu değerlendirilen Recep Göktaş ile mail yazışması yaptığı aktarılan yazıda, İzmir'deki ikametinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait ya da onun isminin geçtiği bir çok kitap ile ses kayıtlarının bulunduğu CD'lerin ele geçirildiği anlatıldı.