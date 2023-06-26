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    • 26.06.2023 19:24
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    Bakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü!

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Karadağ'da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Karadağ’da resmi temas!

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da temaslarına başladı.

    Karadağ Türk Ticaret Odası'nın açılışına katılan Bakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç'le görüştü.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada:

    "Bakanımız, Boşnak Partisi'ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı" denildi.

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    Haberler Güncel Bakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü!
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