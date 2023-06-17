Afşin'de yeniden inşa ve ihya: 150 bin kişilik şehir kuruluyor

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin'de, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Afşin'in yüksek ve sağlam zeminli bölgelerinde 4 ayrı etap halinde süren deprem konutlarının inşaatı yükselmeye devam ediyor.

6 BİN KONUT YAPILACAK

Afşin Belediyesi'nin deprem öncesi zemin etütlerini yaptırdığı alanda TOKİ tarafından yapımına başlanan bin 91 konutun tamamına yakınının kaba inşaatı tamamlandı. Toplamda 6 bin konutun yapılacağı Afşin'de 150 bin kişilik yeni bir şehir kurulması hedefleniyor. Belediye tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer ve zemin etütleri depremden önce bitirilen alan, projenin hızlı ilerlemesi için en büyük avantaj oldu.