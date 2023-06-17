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    • 17.06.2023 07:32
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    • 17.06.2023 07:48
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    Afşin'de yeniden inşa ve ihya: 150 bin kişilik şehir kuruluyor

    Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak adına hızla sahaya inen devlet, yardımlar ve arama-kurtarma çalışmalarıyla vatandaşını bir an olsıun yalnız bırakmadı. Felaketin ardından yeniden ayağa kalkmak adına konut projeleri, hızla hazırlanarak hayata geçirildi. Yeniden inşa ve ihya kapsamında afet bölgesinde, konut projelerinin temelleri hızla atıldı. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın en çok hasar alan ilçelerinden olan Afşin'de 150 bin kişilik yeni bir şehir inşa ediliyor.

    takvim.com.tr
    Afşin’de 150 bin kişilik şehir kuruluyor

    Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin'de, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Afşin'in yüksek ve sağlam zeminli bölgelerinde 4 ayrı etap halinde süren deprem konutlarının inşaatı yükselmeye devam ediyor.

    6 BİN KONUT YAPILACAK
    Afşin Belediyesi'nin deprem öncesi zemin etütlerini yaptırdığı alanda TOKİ tarafından yapımına başlanan bin 91 konutun tamamına yakınının kaba inşaatı tamamlandı. Toplamda 6 bin konutun yapılacağı Afşin'de 150 bin kişilik yeni bir şehir kurulması hedefleniyor. Belediye tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer ve zemin etütleri depremden önce bitirilen alan, projenin hızlı ilerlemesi için en büyük avantaj oldu.

    150 BİN KİŞİLİK YENİ BİR AFŞİN
    Sabah gazetesinin haberine göre; Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, deprem sonrası en hızlı toparlanan yerin Afşin olacağını söyledi.

    Depremden önce başladıkları kentsel dönüşün alanı çalışmasının deprem sonrası kendilerine önemli bir hız ve avantaj kazandırdığını belirten Başkan Güven; "Biz belediye olarak 50 yıllık şehir planımızı depremden önce yapmıştık. Yer ve zemin etüdünün yaptırdığımız alan depremden sonra işimizi çok kolaylaştırdı. Bu alanın imara hazır olması nedeniyle TOKİ burada beklemeden hızla konutların yapımına başlayabildi. Bu da bizim deprem bölgesi içerisinde normalleşme adımını en hızlı atan yer olmamızı sağladı. 84 bin nüfusu ile Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden olan Afşin'de kurulan 10 bin dönümlük yeni yaşam alanında 150 bin nüfus rahatlıkla barınabilecek." ifadelerini kullandı.

        KONUTLAR 2 AY SONRA TESLİM
        Afşin'in 50 yıllık geleceğini önceden planladıklarını belirten Afşin Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Güven; "Hava sirkülasyonunun olduğu, termik santralin zararlı etkilerinin rastlanmadığı, sağlam zemini olan bu alanı; Ortadoğu Teknik Üniversitesine tespit ettirip imar çalışmalarına başlamıştık. 2021 yılında uygulamayı bitirdik. Deprem sonrası yeni yerleşim yeri aramadık, zaten hazırdı. Önceden plan yapmanın lüksünü yaşadık. TOKİ konutlara hızla başladı. İki ay sonra kalıcı konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

        Afşin'de 2 sonra ilk teslimatların yapılacağı deprem konutlarında çalışmalar jet hızında devam ederken, konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler ise kalıcı konutlarına kavuşmak için gün sayıyor. Devletin sözünü tuttuğunu belirten depremzedeler konuştu.

        Ömer Kalaycı (69); " Cumhurbaşkanımız bu konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğim demişti ve ben ona güvenmiştim. Sağ olsun cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Devletiz depremde çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Bizleri mağdur etmedi. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunlar gerçekleşti"

            Cuma Yıldız (59); "Ben şehit babasıyım. Depremde devletimizin bizler için yaptığı konteynerlere sağındık. Şimdi çok şükür Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği konutlar 1 yıl bile olmadan bitme noktasına geldi. Yeni konutlarımıza yerleşeceğimiz günü iple çekiyoruz. Devletiyle milletiyle biz büyük bir aileyiz. Bunu bu depremde kanıtladık"

            Türkan Bektaş (86); "Benim için Erdoğan denince akan sular durur. O depremzedeleri kimseye muhtaç etmedi. Söz verdiği gibi konutları da yapıyor. Bu konteynerlerde yaşayan herkes kendi evlerine kavuşacak. Bu kadar hızlı bir şekilde yapılması bizleri çok mutlu etti. Dünya durdukça Erdoğan dursun"

            Zeynep Berkman (88); "rabbim bizlere büyük bir felaket yaşattı. Çok acılar çektik, ama çok şükür düştüğümüz yerden de kalktı. Bize elini uzatan Cumhurbaşkanımız ve milletimiz oldu. Erdoğan 1 yılda konutlarınızı yapacağız dedi ve yaptı. Haberini almıyoruz, evlerin kaba inşaatları bitmiş. Birkaç aya da teslim edilecekmiş. Bu güzellikleri yaşıyorsak Erdoğan sayesinde"

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