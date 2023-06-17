Afşin'de yeniden inşa ve ihya: 150 bin kişilik şehir kuruluyor

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin'de, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Afşin'in yüksek ve sağlam zeminli bölgelerinde 4 ayrı etap halinde süren deprem konutlarının inşaatı yükselmeye devam ediyor.
6 BİN KONUT YAPILACAK
Afşin Belediyesi'nin deprem öncesi zemin etütlerini yaptırdığı alanda TOKİ tarafından yapımına başlanan bin 91 konutun tamamına yakınının kaba inşaatı tamamlandı. Toplamda 6 bin konutun yapılacağı Afşin'de 150 bin kişilik yeni bir şehir kurulması hedefleniyor. Belediye tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer ve zemin etütleri depremden önce bitirilen alan, projenin hızlı ilerlemesi için en büyük avantaj oldu.
150 BİN KİŞİLİK YENİ BİR AFŞİN
Sabah gazetesinin haberine göre; Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, deprem sonrası en hızlı toparlanan yerin Afşin olacağını söyledi.
Depremden önce başladıkları kentsel dönüşün alanı çalışmasının deprem sonrası kendilerine önemli bir hız ve avantaj kazandırdığını belirten Başkan Güven; "Biz belediye olarak 50 yıllık şehir planımızı depremden önce yapmıştık. Yer ve zemin etüdünün yaptırdığımız alan depremden sonra işimizi çok kolaylaştırdı. Bu alanın imara hazır olması nedeniyle TOKİ burada beklemeden hızla konutların yapımına başlayabildi. Bu da bizim deprem bölgesi içerisinde normalleşme adımını en hızlı atan yer olmamızı sağladı. 84 bin nüfusu ile Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden olan Afşin'de kurulan 10 bin dönümlük yeni yaşam alanında 150 bin nüfus rahatlıkla barınabilecek." ifadelerini kullandı.