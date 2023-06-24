Meral Akşener'in sınavı yeni başlıyor! İP CHP'den kopacak mı?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 8'li koalisyon 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı hezimetle darmadağın oldu.
Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaşmışken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sessizliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.
28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de özellikle parti kurucularının zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi Akşener'i sıkıştırdı.
Bugün apılacak kurultayda İYİ Parti'nin bundan sonraki yol haritasının açıklanması beklenirken öte yandan Meral Akşener'in paçayı kurtarmak için seçim hezimetinin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na keseceği de konuşuluyor.