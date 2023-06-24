Meral Akşener'in sınavı yeni başlıyor! İP CHP'den kopacak mı?

Belki de asıl mesele bundan sonra başlayacak. İyi Parti yoluna nasıl devam edecek?

Kongrede bunun kararı verilir mi bilemem ama Akşener'li İP'in son 5 yıllık karnesi hiç parlak değil.

Tıpkı CHP gibi yüksek oy beklentisiyle girdiği her seçimi kaybetti.

En başarılı saydıkları 2019 yerel seçiminde bile sadece 19 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, CHP'nin çok sayıda büyükşehir kazanmasını sağladı. Dahası her seçimde eleştirdiği MHP'nin gerisinde kaldı.

Kısaca, ne milliyetçi bir parti olabildi ne de "merkez sağ" olmayı başardı. CHP kopyası bir parti olup çıktı. Siyaset bilimci Armağan Öztürk, bu durumu şöyle formüle ediyor:

"CHP-İyi Parti ilişkisi, partiyi CHP'nin vesayeti altına soktu."

İşte bugünkü kongrede Akşener'in bu "vesayete" son vereceği ve "agresif" bir strateji izleyeceği konuşuluyor.

Belki yerel seçime kadar sürecek bu "agresif" siyaset tarzıyla partiyi toparlar ve CHP'yle pazarlık gücünü artırır deniliyor ama İP'in CHP'den kopmasına da ihtimal verilmiyor.