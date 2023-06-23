Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.06.2023 06:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2023 06:10
    ABONE OL

    Bağcılar'da kaza! İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

    Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç park halinde duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    Feci kaza: 6 yaralı

    Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç park halinde duran İETT otobüsüne çarptı.

    Kaza saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesinde meydana geldi.

    6 YARALI

    Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan İETT otobüsüne çarptı.Kazada 6 kişi yaralandı.

    4 YARALININ DURUMU AĞIR

    Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Wagner’den Rusya’ya tehdit! Herkesi yok edeceğiz
    Haberler Güncel Bağcılar'da kaza! İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
        loading
        SON DAKİKA