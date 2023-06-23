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    • 23.06.2023 20:08
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    Yerli ve milli hesaplara CHP operasyonu tescillendi! Murat Ongun'un Takvim.com.tr'ye açtığı tazminat davası yargıdan döndü

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un milli iradenin sesi Takvim.com.tr'ye açtığı tazminat davası yargıdan döndü. Ongun'un "Seçimler öncesi yerli ve milli hesaplara operasyon CHP destekli çıktı", "Takvim.com.tr CHP - FETÖ destekli sosyal medya çetesini deşifre etti! Türkiye karşıtı lobide İBB parmağı var" başlıklı haberlere açtığı manevi tazminat davası İstanbul 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Böylelikle yerli ve milli hesaplara seçim öncesi CHP tarafından yapılan operasyon tescillenirken Murat Ongun'un da 100 bin TL hayali suya düştü. Gelin Takvim.com.tr'nin yerli ve milli hesaplara yapılan operasyonu açığa çıkarıp Murat Ongun bağlantısına dikkat çektiği haberleri bir kez daha hatırlayalım.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ongun’un Takvim.com.tr’ye açtığı tazminat davasına ret

    Türkye son yıllarda CHP ve diğer muhalefet unsurlarının yalan ve iftiraya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Yaptığı haberler ve yayınlarla milli iradenin sesi olan Takvim.com.tr bu duruma kayıtsız kalmıyor, manşet manşet muhalefetin kirli siyasetini okurlarına aktarıyor.


    Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun

    MURAT ONGUN'UN TAKVİM.COM.TR'YE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI YARGIDAN DÖNDÜ
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un milli iradenin sesi Takvim.com.tr'ye açtığı tazminat davası yargıdan döndü.

    Ongun'un "Seçimler öncesi yerli ve milli hesaplara operasyon CHP destekli çıktı", "Takvim.com.tr CHP - FETÖ destekli sosyal medya çetesini deşifre etti! Türkiye karşıtı lobide İBB parmağı var" başlıklı haberlere açtığı 100 bin TL'lik manevi tazminat davası İstanbul 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.



    TURKUVAZ MEDYA GRUBU HUKUK İŞLERİ GRUP BAŞKANI FATİH SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
    20.06.2023 Salı günü saat 10.08'de görülen davaya ilişkin Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Fatih Savaş'tan açıklama geldi.

    Savaş, "Murat Ongun'un takvim.com.tr'nin "Seçimler öncesi yerli ve milli hesaplara operasyon CHP destekli çıktı", "Türkiye karşıtı lobide İBB parmağı var" başlıklı haberlerine açtığı tazminat davası İstanbul 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Kamuoyuna saygıyla sunulur" dedi.


        Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun

        YERLİ VE MİLLİ HESAPLARA CHP OPERASYONU TESCİLLENDİ
        Böylelikle yerli ve milli hesaplara seçim öncesi CHP operasyonu tescillendi.

        Peki, Murat Ongun'un 100 bin TL hayali kurarak milli iradenin sesi Takvim.com.tr'yi dava ettiği haberler neydi? Gelin hep birlikte hatırlayalım;

        2021 yılında Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları eklenmiş, yerli ve milli duruş sergileyen hesaplar kapatılmıştı.

        Bu operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu konuşulmuş, sosyal medya çetesinin başı olarak da derin FETÖ bağlantıları olan Furkan Güngör adlı bir şahıs ve CHP'de görev alan Ümit Kaya ismi ön plana çıkmıştı.

        Güngör'ün arkasında ise İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un olduğu iddia edilmişti. Takvim.com.tr de bu durumu haberleştirdi.


        SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE VE CUMHURBAŞKANI DANIŞMANINA "HESAPLARI KAPATTIRACAĞIM" TEHDİDİ
        CHP'li İBB'nin sözcüsü Murat Ongun'un yakın çalışma arkadaşı Ümit Kaya ve Başkan Erdoğan'a hakaretleriyle bilinen Gökhan Özbek ile sıkı bir arkadaşlığı bulunan Furkan Güngör, sosyal medya üzerinden bir çok kişiyi hesapları kapattırmakla tehdit etmişti.

        Milli iradenin sesi Takvim.com.tr de CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesini satır satır deşifre edip, Türkiye karşıtı lobideki İBB parmağına dikkat çekmişti.
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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Yerli ve milli hesaplara CHP operasyonu tescillendi! Murat Ongun'un Takvim.com.tr'ye açtığı tazminat davası yargıdan döndü
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