Yerli ve milli hesaplara CHP operasyonu tescillendi! Murat Ongun'un Takvim.com.tr'ye açtığı tazminat davası yargıdan döndü



Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun



YERLİ VE MİLLİ HESAPLARA CHP OPERASYONU TESCİLLENDİ

Böylelikle yerli ve milli hesaplara seçim öncesi CHP operasyonu tescillendi.



Peki, Murat Ongun'un 100 bin TL hayali kurarak milli iradenin sesi Takvim.com.tr'yi dava ettiği haberler neydi? Gelin hep birlikte hatırlayalım;

2021 yılında Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları eklenmiş, yerli ve milli duruş sergileyen hesaplar kapatılmıştı.



Bu operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu konuşulmuş, sosyal medya çetesinin başı olarak da derin FETÖ bağlantıları olan Furkan Güngör adlı bir şahıs ve CHP'de görev alan Ümit Kaya ismi ön plana çıkmıştı.



Güngör'ün arkasında ise İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un olduğu iddia edilmişti. Takvim.com.tr de bu durumu haberleştirdi.