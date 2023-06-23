Yerli ve milli hesaplara CHP operasyonu tescillendi! Murat Ongun'un Takvim.com.tr'ye açtığı tazminat davası yargıdan döndü

Türkye son yıllarda CHP ve diğer muhalefet unsurlarının yalan ve iftiraya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Yaptığı haberler ve yayınlarla milli iradenin sesi olan Takvim.com.tr bu duruma kayıtsız kalmıyor, manşet manşet muhalefetin kirli siyasetini okurlarına aktarıyor.
Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun
MURAT ONGUN'UN TAKVİM.COM.TR'YE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI YARGIDAN DÖNDÜ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un milli iradenin sesi Takvim.com.tr'ye açtığı tazminat davası yargıdan döndü.
Ongun'un "Seçimler öncesi yerli ve milli hesaplara operasyon CHP destekli çıktı", "Takvim.com.tr CHP - FETÖ destekli sosyal medya çetesini deşifre etti! Türkiye karşıtı lobide İBB parmağı var" başlıklı haberlere açtığı 100 bin TL'lik manevi tazminat davası İstanbul 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.
TURKUVAZ MEDYA GRUBU HUKUK İŞLERİ GRUP BAŞKANI FATİH SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
20.06.2023 Salı günü saat 10.08'de görülen davaya ilişkin Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Fatih Savaş'tan açıklama geldi.
Savaş, "Murat Ongun'un takvim.com.tr'nin "Seçimler öncesi yerli ve milli hesaplara operasyon CHP destekli çıktı", "Türkiye karşıtı lobide İBB parmağı var" başlıklı haberlerine açtığı tazminat davası İstanbul 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Kamuoyuna saygıyla sunulur" dedi.