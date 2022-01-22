Rant tekerine çomak soktuğumuz Murat Ongun montaj görselle itibar suikastına kalkışıp trollerini takvim.com.tr'ye saldırtıyor





Öyle ki bu 1 yıllık zaman diliminde ihale sayısında yüzde 15'lik bir artış görünüyor. Ayrıca ihale tutarlarındaki artış da tam yüzde 273!







7 MİLYONLUK BİR BAŞKA KIYAK

Eriştiğimiz bir başka ihale dosyası da 7 milyon tutarındaki kıyağı belgeler nitelikte.