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    • Güncel
    • 22.01.2022 16:57
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    • 22.01.2022 17:08
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    Rant tekerine çomak soktuğumuz Murat Ongun montaj görselle itibar suikastına kalkışıp trollerini takvim.com.tr'ye saldırtıyor

    Takvim.com.tr olarak gündeme getirdiğimiz birçok haberde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'un ihale kıyağı, trollük, hakaret, Ayasofya hazımsızlığı gibi skandalını okurlara sunduk. Algı oyunları birer birer bozulan, trolleri deşifre olan, ihale tezgahına çomak sokulan Murat Ongun, köşeye sıkışınca "Takvim.com.tr'nin İBB aleyhine haberler için Google’a reklam verdiği" şeklinde ucuz bir yalanı photosop montajıyla süslenmiş bir görselle dolaşıma soktu. Ongun ve trollerinin iddiaların aksine Takvim.com.tr'nin ne öyle bir haberi ne de öyle bir reklam çalışması mevcut değil!

    takvim.com.tr
    Murat kudurdu bize saldırıyor

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu parlatma görevini üstlenen, İBB'nin trollerini besleyen ve yönlendiren, belediyeden ballı ihalelerle cebini dolduran Murat Ongun, Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği haberlerle son günlerde köşeye sıkıştı. Son olarak milyonluk ballı ihale oyununu açık ettiğimiz Murat Ongun, çareyi itibar suikastı yaparak Takvim.com.tr'ye saldırmakta buldu.



    MONTAJ GÖRSELLE TROLLERİNİ ÜZERİMİZE SALDI
    Murat Ongun, İBB'nin haber ajansı üzerinden Takvim.com.tr'yi hedef alarak "Türk Basını, bir gazetenin (!) İBB aleyhine haberleri için Google'a reklam verdiğine de tanık oldu." ifadeleriyle sitemizin Google'a İBB haberlerini ön plana çıkartmak üzere reklam verdiğini iddia etti.



    İSPATLASANA MURAT ONGUN!
    Murat Ongun ve trollerinin iddialarının aksine sitemizin öyle bir linki veya reklam çalışması mevcut değil. Yani bütün iddia ucuz bir karalama kampanyasından ve kurgudan ibaret. Murat Ongun'un trollerine yaymak üzere servis ettiği görseller ucuz bir photoshop çalışmasından ibaret.

    Şimdi Ongun ve trollerini iddialarının arkasında durmaya ve ispata davet ediyoruz!



        İŞTE TAKVİM.COM.TR'NİN MURAT ONGUN'U KUDURTTUĞU SON HABERİ:


        CHP'de İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir ihale skandalı daha patlak verdi.



        SAĞ KOLU MURAT ONGUN DA NASİBİNİ ALMIŞ
        CHP'li İBB'de ihalelerden cebini dolduran isimlere bir yenisinin daha eklendiği ortaya çıktı. Murat Ongun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nin belediyeleden milyonlarca liralık ihale kaptığı görüldü.




        SON KIYAK 5 MİLYONLUK
        Şirkete son olarak 16.08.2021 tarihinde tam 5 milyon liralık bir ihale verildiği görüldü. "Kurumsal İçerik Üretimi Yapım ve Yayın Çalışmaları" başlığı altında verilen ihalede Murat Ongun ilişikli şirket ihya edildi.






            SON 1 YILA GAZA BASILDI
            İhalelerden ortaya belgelerde dikkat çeken bir detay da son 1 yıllık süreç.



            Öyle ki bu 1 yıllık zaman diliminde ihale sayısında yüzde 15'lik bir artış görünüyor. Ayrıca ihale tutarlarındaki artış da tam yüzde 273!




            7 MİLYONLUK BİR BAŞKA KIYAK
            Eriştiğimiz bir başka ihale dosyası da 7 milyon tutarındaki kıyağı belgeler nitelikte.


            7 Haziran 2021 tarhili bir ihale. Yaklaşık bedeli 5 milyon ila 38 milyon arası olarak kayıtlara geçmiş.



                İhalenin daha sonra 7 milyon 623 bin TL olarak Murat Ongun kontrolündeli İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'ne verildiği görülüyor.

                PARALAR CHP TROLLERİNE BAĞLANIYOR
                Murat Ongun'un kaptığı ballı ihaleler CHP'nin trollerine ödene olarak sunuluyor. İBB'den parayı alan sosyal medya trolleri siyasi tetikçilik yapıyor, Twitter'da yalan ve dezenformasyon yayıyor, İmamoğlu reklamı yapıyor.



                CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haber portalı İBB Haber, sosyal medya hesabından Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'i hedef seçtiği çirkin bir paylaşıma imza attı. Gökçek'in paylaştığı twetin görüntüsünü alan İBB Haber, 'Yapışkan ve sümüksü bir madde olan Müsilaj ile mücadelemiz devam edecek' notuyla düştü.

                RIDVAN DİLMEN'İN İMAMOĞLU SÖZLERİNE MURAT ONGUN'DAN SEVİYESİZ CEVAP
                CHP'li İBB tayfasının çamur kokan dili Rıdvan Dilmen'e de uzandı.

                Atakaş Hatayspor'ın Galatasaray ile yaptığı maçın ardından Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'da yönetici olduğu dönemde TFF. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı gündeme getirerek, siyasetçilerin futbola karışmaması gerektiğini söyledi.

                Dilmen, açıklamasında 'Ekrem İmamoğlu STV'de spor yorumcusuyken 'Fenerbahçe şike yapmıştır' dedi' ifadelerini kullandı.

                İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı tepki çeken paylaşımda 'Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı' dedi.

                    İBB'DEN AYASOFYA SKANDALI!
                    İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, kontrolü altında olan dijital medyadaki bir başka skandal yüzünden de tepkilerin hedefinde yer aldı.

                    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de dualar ve göz yaşlarıyla yeniden ibadete açıldı.

                    O dönem Hristiyan dünyası gibi çığırtkanlık yapan CHP Ayasofya'nın müze olarak kalmasını isterken HDP daha da ileri giderek kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söylemişti.

                    CHP SANAL ALEMDE İDDİASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
                    86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi istanbuluseyret.ibb.gov.tr'de müze olarak yer alıyor.

                    FOTOĞRAFLAR CAMİ KARARINDAN ÖNCESİNE AİT
                    Albümde yer alan karelerde Ayasofya'nın iç mekanlarıyla camii olduğuna dair hiçbir karenin olmaması da dikkat çekti.

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                    Haberler Güncel Rant tekerine çomak soktuğumuz Murat Ongun montaj görselle itibar suikastına kalkışıp trollerini takvim.com.tr'ye saldırtıyor
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