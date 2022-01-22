Rant tekerine çomak soktuğumuz Murat Ongun montaj görselle itibar suikastına kalkışıp trollerini takvim.com.tr'ye saldırtıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu parlatma görevini üstlenen, İBB'nin trollerini besleyen ve yönlendiren, belediyeden ballı ihalelerle cebini dolduran Murat Ongun, Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği haberlerle son günlerde köşeye sıkıştı. Son olarak milyonluk ballı ihale oyununu açık ettiğimiz Murat Ongun, çareyi itibar suikastı yaparak Takvim.com.tr'ye saldırmakta buldu.
MONTAJ GÖRSELLE TROLLERİNİ ÜZERİMİZE SALDI
Murat Ongun, İBB'nin haber ajansı üzerinden Takvim.com.tr'yi hedef alarak "Türk Basını, bir gazetenin (!) İBB aleyhine haberleri için Google'a reklam verdiğine de tanık oldu." ifadeleriyle sitemizin Google'a İBB haberlerini ön plana çıkartmak üzere reklam verdiğini iddia etti.
İSPATLASANA MURAT ONGUN!
Murat Ongun ve trollerinin iddialarının aksine sitemizin öyle bir linki veya reklam çalışması mevcut değil. Yani bütün iddia ucuz bir karalama kampanyasından ve kurgudan ibaret. Murat Ongun'un trollerine yaymak üzere servis ettiği görseller ucuz bir photoshop çalışmasından ibaret.
Şimdi Ongun ve trollerini iddialarının arkasında durmaya ve ispata davet ediyoruz!