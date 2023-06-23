Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı





TÜRKİYE'DEKİ TÜM BAĞLANTILAR VE İLETİŞİMDE OLDUĞU KİŞİLER MERCEK ALTINDA

Polisteki sorgusu önceki gün sona eren ve örgüt içinde 'yalnız it' diye nitelendirilen DEAŞ'lı A.H., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik ve istihbarat birimleri, DEAŞ'lı teröristin Türkiye'ye girişinden itibaren kurmuş olabileceği tüm bağlantıları, irtibatlı olduğu kişileri ve eylemin niteliğini çok yönlü olarak araştırıyor. A.H.'nın radikal terör örgütü DEAŞ saflarında hangi kamplarda yer aldığı ve Türkiye'de silahlı, 'canlı bomba' türünde intihar saldırısı ve suikast tarzı eylemi kim ya da kimlere yönelik planlamış olabileceği ise en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN