Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen 'yalnız it' olarak adlandırılan A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler'deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 'yalnız it' olarak adlandırılan bir hücre üyesinin sansasyonel eylem planı yaptığına dair istihbarat alan güvenlik ve istihbarat birimleri, teröristi adım adım izledi.
Özellikle Suriye'deki örgüt kamplarına gittiği ve belli bir süre sonra Türkiye'ye döndüğü saptanan A.H.'nın eylem potansiyelini değerlendiren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı ekipler, çalışmalarda teröristin silahlı, 'canlı bomba' türünde intihar saldırısı ve suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olduğunu tespit etti.