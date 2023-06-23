Fondaş Can Ataklı Türkiye'nin gururu Togg'a nefret kustu: Togg'ların trafiğe çıkması yasak fakir fukarayı kandırdılar!

YÜKSEK TEKNOLOJİ "STANDART"

Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiren Togg, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor. Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatlarını sunuyor. Veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollara çıkıyor.

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Üretildiği günden beri yerli otomobil Togg'u hedef alan CHP yandaşı Can Ataklı, açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Aylardır yollarda olan Togg'ların seri üretiminin yapılamadığını öne süren Ataklı, "Togg'ların trafiğe çıkması teknik nedenlerden dolayı yasak. Fakir fukarayı kandırdılar. Yapın bir araba da göreyim. Fabrikaya gitsene diyorlar. Koyun kameraları bir gün aç internette bir yer görsünler nasıl haldır haldır çıkıyor arabalar üç dakikada bir" ifadelerini kullandı.