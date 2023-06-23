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    • 23.06.2023 18:53
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    Fondaş Can Ataklı Türkiye'nin gururu Togg'a nefret kustu: Togg'ların trafiğe çıkması yasak fakir fukarayı kandırdılar!

    CHP yakınlığıyla bilinen fondaş gazeteci Can Ataklı'nın yerli ve milli Togg hazımsızlığı bitmek bilmiyor. Türkiye'nin otomobili Togg'u yine hedef alan Can Ataklı, son yayınladığı videosunda adeta bir kez daha büyük nefret kustu. Sınıfındaki araçlar içerisindeki en iyilerden biri olan Togg'u kendince küçümsemeye kalkan fondaş Ataklı, aylardır yollarda olan Togg'ların seri üretiminin yapılamadığını öne sürerek, "Togg'ların trafiğe çıkması teknik nedenlerden dolayı yasak. Fakir fukarayı kandırdılar. Yapın bir araba da göreyim. Fabrikaya gitsene diyorlar. Koyun kameraları bir gün aç internette bir yer görsünler nasıl haldır haldır çıkıyor arabalar üç dakikada bir" ifadelerini kullandı. İşte Togg karşısında adeta atak geçieren fondaş Can Ataklı'nın o skandal sözleri...

    takvim.com.tr
    Can Ataklı’nın bitmek bilmeyen hazımsızlığı!

    Türkiye'nin otomobili Togg'u yine hedef alan Can Ataklı, son yayınladığı videosunda adeta bir kez daha büyük nefret kustu.

    DAHA ÖNCEDE 'MİLLİ DEĞİL" DEMİŞTİ
    Geçmişte Togg'u "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef alan CHP yandaşı Can Ataklı, son dönemde yollara çıkan ve vatandaşların büyük ilgisine mazhar olan Togg'u bir kez daha karalamaya kalkmıştı.

    TOGG'LARIN SERİ ÜRETİMİNİN YAPILAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
    Sınıfındaki araçlar içerisindeki en iyilerden biri olan Togg'u kendince küçümsemeye kalkan fondaş Ataklı, aylardır yollarda olan Togg'ların seri üretiminin yapılamadığını öne sürdü.

    "FAKİR FUKARAYI KANDIRDILAR YAPIN BİR ARABA DA GÖREYİM"
    Fondaş Can Ataklı, son yayınladığı videosunda Togg için adeta skandal sözler sarfetti. Togg karşısında adeta tekrar atak geçiren Ataklı,"Togg'ların trafiğe çıkması teknik nedenlerden dolayı yasak. Fakir fukarayı kandırdılar. Yapın bir araba da göreyim. Fabrikaya gitsene diyorlar. Koyun kameraları bir gün aç internette bir yer görsünler nasıl haldır haldır çıkıyor arabalar üç dakikada bir" ifadelerini kullandı.

    İŞTE YERLİ VE MİLLİ TOGGUN ÖZELLİKLERİ
    Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıklamıştı.

        Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor.

        523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ
        Togg, "doğuştan elektrikli", "doğuştan sürdürülebilir", "doğuştan dijital" ve "doğuştan yeşil" kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.

        314 ve 523 KİLOMETRE MENZİLLİ İKİ BATARYA SEÇENEĞİ
        160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.

            T10X'in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

            YÜKSEK TEKNOLOJİ "STANDART"
            Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiren Togg, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor. Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatlarını sunuyor. Veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollara çıkıyor.

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            Üretildiği günden beri yerli otomobil Togg'u hedef alan CHP yandaşı Can Ataklı, açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Aylardır yollarda olan Togg'ların seri üretiminin yapılamadığını öne süren Ataklı, "Togg'ların trafiğe çıkması teknik nedenlerden dolayı yasak. Fakir fukarayı kandırdılar. Yapın bir araba da göreyim. Fabrikaya gitsene diyorlar. Koyun kameraları bir gün aç internette bir yer görsünler nasıl haldır haldır çıkıyor arabalar üç dakikada bir" ifadelerini kullandı.
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            Türk Telekom
            Haberler Güncel Fondaş Can Ataklı Türkiye'nin gururu Togg'a nefret kustu: Togg'ların trafiğe çıkması yasak fakir fukarayı kandırdılar!
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