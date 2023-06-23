Fondaş Can Ataklı Türkiye'nin gururu Togg'a nefret kustu: Togg'ların trafiğe çıkması yasak fakir fukarayı kandırdılar!

Türkiye'nin otomobili Togg'u yine hedef alan Can Ataklı, son yayınladığı videosunda adeta bir kez daha büyük nefret kustu.
DAHA ÖNCEDE 'MİLLİ DEĞİL" DEMİŞTİ
Geçmişte Togg'u "Milli değil bir şirketin ürettiği otomobil sadece" diyerek hedef alan CHP yandaşı Can Ataklı, son dönemde yollara çıkan ve vatandaşların büyük ilgisine mazhar olan Togg'u bir kez daha karalamaya kalkmıştı.
TOGG'LARIN SERİ ÜRETİMİNİN YAPILAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Sınıfındaki araçlar içerisindeki en iyilerden biri olan Togg'u kendince küçümsemeye kalkan fondaş Ataklı, aylardır yollarda olan Togg'ların seri üretiminin yapılamadığını öne sürdü.
"FAKİR FUKARAYI KANDIRDILAR YAPIN BİR ARABA DA GÖREYİM"
Fondaş Can Ataklı, son yayınladığı videosunda Togg için adeta skandal sözler sarfetti. Togg karşısında adeta tekrar atak geçiren Ataklı,"Togg'ların trafiğe çıkması teknik nedenlerden dolayı yasak. Fakir fukarayı kandırdılar. Yapın bir araba da göreyim. Fabrikaya gitsene diyorlar. Koyun kameraları bir gün aç internette bir yer görsünler nasıl haldır haldır çıkıyor arabalar üç dakikada bir" ifadelerini kullandı.
İŞTE YERLİ VE MİLLİ TOGGUN ÖZELLİKLERİ
Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıklamıştı.