Milli gurur yerli otomobil kapasite artırıyor! Yeni detaylar ortaya çıktı! Cep telefonu aplikasyonu hazır
Son dakika haberleri... Yerli ve milli gurur TOGG'un T10X modelinin teslimi devam ederken fabrikada üretim kapasitesi artırılacak. Öte yandan Togg kullanıcıları en yakın şarj noktası ve süresine de hazırlanan aplikasyonla ulaşacak.
15.06.2023 09:07 - Son Güncelleme: 15.06.2023 09:08
Söz verilen ve kurası çıkan araçlar belirtilen fiyatlardan verilecek, zam söz konusu olmayacak. Togg'dan gelen bütün para, yeniden üretime yansıyacak ve üretim artarak devam edecek.
Togg'un cihazlar arası internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için çalışma yürüten TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ar-Ge merkezine, Kayseri, Gaziantep gibi illerde kurulacak merkezler ilave edilecek.
AVM'lerde otoparkın en az yüzde 10'u, elektrikli şarj altyapısı için hazır hale getirilecek.
Önümüzdeki 5 senede apartmanların altyapısı da elektrikli otomobil şarjı için hazırlanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Vatandaşlar, apartman otoparkında kendine ayrılan yerde arabasını gece şarj edebilecek.