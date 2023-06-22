CHP'de bir kriz daha! Tanju Özcan disipline sevk edildi

SON DÖNEMDE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Tanju Özcan son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunuyordu.

"KRAL ÇIPLAK"

Son olarak Kılıçdaroğlu'na destek veren 81 il Başkanını ve Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan Tanju Özcan, "Canan Kaftancıoğlu'nun 55'i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum. 'Çevir kazı yanmasın' gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; "Suç birazda bizim" anlamına gelecek sözler söyletilmiş. Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. "KRAL ÇIPLAK" Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır." dedi.