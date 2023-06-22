CHP'de bir kriz daha! Tanju Özcan disipline sevk edildi

Seçimleri kaybeden 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere de tahammül edemiyor.
Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den ihraç eden ve 10 gün önce geri dönen Tanju Özcan bir kez daha ihraç ediliyor.
TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ
CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
SON DÖNEMDE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ
Tanju Özcan son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunuyordu.
"KRAL ÇIPLAK"
Son olarak Kılıçdaroğlu'na destek veren 81 il Başkanını ve Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan Tanju Özcan, "Canan Kaftancıoğlu'nun 55'i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum. 'Çevir kazı yanmasın' gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; "Suç birazda bizim" anlamına gelecek sözler söyletilmiş. Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. "KRAL ÇIPLAK" Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA 16'LI MASA TEPKİSİ
Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kurarım" sözünü eleştiren Tanju Özcan, "Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.