Görüntüler paylaşıldı:2 terörist böyle etkisiz hale getirildi

"İki terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"