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    • 22.06.2023 16:47
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    Görüntüler paylaşıldı:2 terörist böyle etkisiz hale getirildi

    Şırnak Beytüşşebap kırsalında PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Kalleşleri böyle avladık

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Şırnak Beytüşşebap kırsalında PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Yerlikaya operasyonların kararlılıkla süreceğine dikkat çekerek şunları yazdı;

    "İki terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"
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    Haberler Güncel Görüntüler paylaşıldı:2 terörist böyle etkisiz hale getirildi
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