İstanbul Valiliği, Alman yolcunun yasal olmayan giriş iddialarına ilişkin açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Haziran'da ülkemize giriş yaptığı iddia edilen şahsın illegal şekilde ülkemize girme girişimi, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve ülkemize girişi engellenmiştir. Söz konusu yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 20 Haziran'da geldiği ülkeye geri gönderilerek hakkında gerekli giriş yasağı ve para cezası uygulanmıştır.