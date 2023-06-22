Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2023 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2023 16:00
    ABONE OL

    İstanbul Valiliği, Alman yolcunun yasal olmayan giriş iddialarına ilişkin açıklama yaptı

    İstanbul Valiliği, "Irak asıllı Alman yolcunun, Vali yardımcısı eşliğinde yasal olmayan usullerde ülkeye giriş yaptığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, vali yardımcısı olarak belirtilen kişinin hukuk müşaviri olduğu ve görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul Valiliği açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Haziran'da ülkemize giriş yaptığı iddia edilen şahsın illegal şekilde ülkemize girme girişimi, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve ülkemize girişi engellenmiştir. Söz konusu yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 20 Haziran'da geldiği ülkeye geri gönderilerek hakkında gerekli giriş yasağı ve para cezası uygulanmıştır.

    Olaya konu vali yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir. İlgili hukuk müşaviri ve olayda ihmali olabilecek diğer görevliler hakkında, olayın gerçekleştiği tarihte, Valiliğimizce İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuş ve olayda bahsi geçen hukuk müşaviri görevden uzaklaştırılmıştır. Konu valiliğimizce ilgili mevzuat çerçevesinde takip edilmekte ve başlatılan hukuki süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hangi Kredi
    Haberler Güncel İstanbul Valiliği, Alman yolcunun yasal olmayan giriş iddialarına ilişkin açıklama yaptı
        loading
        SON DAKİKA