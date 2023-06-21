Vatandaş LGBT terörüne ne diyor: Hayvan bile kendi cinsine yanaşmıyor

Kürsel sapkınlık projesi LGBT terörü tüm topluma dayatılmaya çalışılıyor!

Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş sözde 'onur haftası' adı altında aile yapısına dinamit döşeyen hedef bu sapkınlığı övüyor.

CHP VE HDP BAŞI ÇEKİYOR

Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu sapkınlık projesine Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.