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    • 21.06.2023 15:52
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    Vatandaş LGBT terörüne ne diyor: Hayvan bile kendi cinsine yanaşmıyor

    Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş 'onur haftası' adı altında aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığını pompaladı. Takvim.com.tr Türkiye'de CHP ve HDP'nin başını çektiği bu sapkınlığı vatandaşa sordu. Bir vatandaş, "Hayvan bile kendi cinsine yanaşmıyor" diyerek "İğreniyorum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Hayvan bile kendi cinsine yanaşmıyor

    Kürsel sapkınlık projesi LGBT terörü tüm topluma dayatılmaya çalışılıyor!

    Sanatçısından, ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş sözde 'onur haftası' adı altında aile yapısına dinamit döşeyen hedef bu sapkınlığı övüyor.

    CHP VE HDP BAŞI ÇEKİYOR
    Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu sapkınlık projesine Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.

    Son olarak Mabel Matiz, Melike Şahin gibi isimlerin savunduğu LGBT terörünü, geçtiğimiz hafta sonu Babalar Günü'nü fırsat bilen Ahmet Mümtaz Taylan da skandal şekilde savunmaya kalktı.

    LGBT terörünü öven bir skandala imza attı. Taylan sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    TAKVİM.COM.TR VATANDAŞA SORDU
    Skandala tepki yağarken Takvim.com.tr "Dış Ses" ekibi olarak LGB terörünü vatandaşa sordu.

    "HAYVAN BİLE KENDİ CİNSİNE YANAŞMIYOR"
    Vatandaşlar bizim Müslüman bir toplum olduğumuza dikkt çekerek böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söyledi.
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        Benim Güzel Ailem
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