28 Şubat zihniyeti hortladı | Başörtüsü düşmanlığı yaptı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Yaz tatilinin gelmesi ile birlikte pek çok okulunun da mezuniyet töreni yapılmaya başladı. İstanbul'da da birçok üniversite mezuniyet törenlerine başladı. İstanbul Üniversitesi de farklı fakültelerden mezun olan öğrencilerinin mezuniyet törenlerini yapıyor.
İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi mezunları da mezuniyet törenini yaptı. Bu anların görüntüsünü çeken bir şahıs ise mezuniyet töreninde bulunan başörtülü öğrencileri hedef aldı.
Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılmaya başlanan görüntülerin bu yıl ki mezuniyet törenine ait olduğu, görüntüyü çeken şahsın iddia ettiği gibi hukuk fakültesinin mezuniyet töreni olmadığı ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni olduğu bilgileri de paylaşıldı.
BAŞÖRTÜLÜLERE YÖNELİK ÇİRKİN PAYLAŞIM
İlahiyat fakültesindeki başörtülü öğrencilerin mezuniyetini 'Hukuk fakültesi mezuniyet töreni' diyerek çarpıtan ve başörtüsünü hedef alan şahıs başörtülü öğrencileri aşağılayıp şu ifadeleri kullandı: "İstanbul hukuk fakültesinde geleceğin hukukçuları harika! Geleceğin hukukçuları müthiş bir şey. Adalet bu güzel insanlara emanet olacak. Nasıl hukuk fakültesi, valla bravo, mezun olmuşlar. Burası da 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' Valla bravo."
Videoyu kullanan CHP 27.Dönem Samsun Mv. Adayı Işık Özkefeli ise "İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezuniyet töreni! Geleceğin hukukçuları…" yazarak skandal bir paylaşıma imza attı. Özkefeli'nin bu paylaşımı CHP'nin helalleşme çağrılarının yanıltmacadan ibaret olduğunu ve değişmeyen 28 Şubat zihniyetininin hala var olduğunu ortaya çıkardı.