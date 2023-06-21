TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!

İddialara göre sosyal medya fenomeni Ahmet İ. (Bay Hünkar) ile sevgili olan ve birlikte olan mağdur Çağla Ç., bir süre sonra Ahmet İ.'ye hamile olduğunu ve çocuk beklediğini söyledi. Sosyal medya fenomeni Ahmet İ.'nin kendisini çocuğu aldırması yönünde tehdit ettiğini, darp edildiğini ve kapısına adam gönderilerek psikolojik şiddet uyguladığını ve silahla tehdit edildiğini söyledi.