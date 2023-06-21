TikTok soruşturmasında şok ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor: Bay Hünkar bebeğimin katilisin!

TikTok soruşturması kapsamında dönen kirli oyunlar günyüzüne çıkmaya devam ediyor.
İstanbul merkezli 37 ilde TikTok operasyonu düzenlendi. 215 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda aralarında ünlü TikTok fenomenlerinin de bulunduğu 151 kişi gözaltına alındı.
Ölümle tehdit, psikolojik şiddet, uyuşturucu madde ticareti, kadın ticareti ve darp başta olmak üzere çok sayıda suça karışan bazı sosyal medya fenomenlerinin tehdit suçlarına karıştıkları ve birlikte oldukları kadınları tehdit ettikleri ve darp ettikleri iddia edildi.