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    Başkan Erdoğan asgari ücret heyetini kabul etti

    Asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Asgari ücretin duyurulmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan asgari ücret heyetini kabul etti

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN HEYETİ KABUL ETTİ
    Asgari ücretin duyurulmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

    Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bulunduğu görüşmede TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret görüşmeleri sürecini değerlendirdi.

    Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

    ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI
    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

        NET 11 BİN 402 LİRA
        Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

        "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diyen Işıkhan, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılında asgari ücret ara zam artışının belirlenmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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