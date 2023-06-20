FETÖ’nün kilit isimleri hücre evinde poşet dolusu parayla yakalandı





Yürütülen çalışmalar çerçevesinde FETÖ mensuplarını adım adım izleyen ekipler, Denizli'nin yeni yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, eski tarihli soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan ve tahliye olduktan sonra eylemlerine devam eden, kod isim kullanan, örgütün gizli haberleşme programlarını kullanan, firari olarak yakalama emri ile aranan örgüt mensuplarının saklanma ve barınmasını sağlayan, illegal olarak örgüt üyelerine mali destek sağlayan, örgütün yeniden güçlenerek eleman kazanmasına yönelik örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.