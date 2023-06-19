Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı yargıya taşındı! CHP'li üyeden Gelecek, DEVA ve Saadet'e 'dolandırıcılık' davası

Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.
Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.
SÜRECİN EN KARLISI KÜÇÜK ORTAKLAR: CHP'DEN 38 VEKİL KOPARDILAR
Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.
TÜRK SİYASET TARİHİNİN EN BÜYÜK TOKATÇILIĞI
Öte yandan Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığı tescillenmiş oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı.
GRUP KARARI ALAN 3 PARTİ CHP'DEN 35 VEKİL KOPARDI
Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.