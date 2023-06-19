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    • 19.06.2023 19:39
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    Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı yargıya taşındı! CHP'li üyeden Gelecek, DEVA ve Saadet'e 'dolandırıcılık' davası

    Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığı geride bıraktığımız günlerde tescillendi. CHP listelerinden 35 vekil koparan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. CHP'li Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek 'bedel ödemeli' dedi. CHP'li Aytuğ Atıcı ise "4 partiye 38 vekil verdik. Bunların oyları nereye gitti" şeklinde konuştu. Öte yandan siyasi tokatçılık yargıya taşındı... CHP üyesi Cüneyt Kaya, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'ne 'dolandırıcılık' davası açtı. Dava dilekçesinde "CHP'yi kandırarak Türk Siyasi Hareketindeki en büyük DOLANDIRICILIK eylemine imza attılar" ifadeleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı yargıya taşındı

    Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' deyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.

    Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde ise kriz baş gösterdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi, Meral Akşener'e tepkiler yükseldi. HDPKK'lılar ise birbirine düştü.




    SÜRECİN EN KARLISI KÜÇÜK ORTAKLAR: CHP'DEN 38 VEKİL KOPARDILAR
    Şüphesiz 8'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.



    TÜRK SİYASET TARİHİNİN EN BÜYÜK TOKATÇILIĞI

    Öte yandan Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi yankesicilik ve tokatçılığı tescillenmiş oldu.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı.

    GRUP KARARI ALAN 3 PARTİ CHP'DEN 35 VEKİL KOPARDI
    Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.




        CHP'Lİ ÜYEDEN GELECEK, DEVA VE SAADET'E 'DOLANDIRICILIK' DAVASI: "CHP'Yİ KANDIRDILAR"
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP üyesi Cüneyt Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'ne 'dolandırıcılık' davası açtı.

        Dava dilekçesinde Saadet, Gelecek ve DEVA'yı hedef alan "CHP'yi kandırarak Türk Siyasi Hareketindeki en büyük DOLANDIRICILIK eylemine imza attılar" ifadelerine yer verildi.



        HESAP UZMANLIĞI ÇÖKEN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNİ AKLAMA ÇABASI
        Geride bıraktığımız günlerde Ekremci Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

        Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

        Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

        "PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"
        Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.

        Bu sözler sonrası CHP'li Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

        "4 PARTİYE 38 VEKİL VERDİK, BUNLARIN OYLARI NEREYE GİTTİ?"
        2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu.

        Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Aytuğ Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı yargıya taşındı! CHP'li üyeden Gelecek, DEVA ve Saadet'e 'dolandırıcılık' davası
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