MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye tepki: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım

Bahçeli şunları söyledi;

"Yeni bir anayasa yapılmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmelidir. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım."

AK PARTİ'DEN TEPKİ: "HANGİ GEREKÇEYLE BU KARAR VERİLDİ"

AYM'nin kararıyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da duruma tepki gösterdi.

Cevizoğlu, "Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Hazine yardımı neden yapılıyor partilere? Seçime girsin, onlara maddi yardım yapalım ki propagandasını yapabilsin diye. Bu senede seçime giriyor diye 3 kat yardım yapıldı. Kanun, yasa gereği" ifadelerini kullandı.

"NİYE VERİLİYOR MİLLETİN PARASI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu devamında, "Peki HDP seçime girmedi. Ben AYM'nin kararının gerekçesini merak ettim. Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Seçime girmemiş bir parti. Niye milletin parasını oraya veriyorsunuz? En azından 3'te 1'ini verin. 3 kat verildi ya seçim nedeniyle. HDP seçime girmedi. Niye veriliyor milletin parası. Şahsen anlamadım bunu." diyerek tepki gösterdi.

HDP'YE YAPILAN 539 MİLYON LİRA HAZİNE YARDIMI KANDİL'E Mİ GİTTİ?

Terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından birinin siyasi ayağı HDP olduğu biliniyor. Daha önce tanıkların ifadeleriyle ortaya çıkan skandala göre Kandil'e giden paranın en önemli ayağı HDP'li belediyeler.