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    • 20.06.2023 12:34
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye tepki: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım

    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi ise HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM'nin kararına tepki gösterdi. Bahçeli, "Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım" ifadelerini kullandı.

    Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım

    Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmayan HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talepli başvurusu üzerine verdiği "karar verilmesine yer olmadığına" yönelik hükmün gerekçesi açıklandı.

    AYM terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi.

    AYM'DEN BLOKE KONULMASINA GEREK YOK KARARI
    Yüksek Mahkeme, Yargıtay Başsavcılığı'nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.


    Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti.

    KARAR TEPKİ ÇEKTİ
    AYM'nin kararı tepkilere sebep oldu.

    Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, AYM'nin kararını eleştirerek, "Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım" ifadelerini kullandı.

    Bahçeli şunları söyledi;

    "Yeni bir anayasa yapılmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmelidir. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım."

    AK PARTİ'DEN TEPKİ: "HANGİ GEREKÇEYLE BU KARAR VERİLDİ"
    AYM'nin kararıyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da duruma tepki gösterdi.

    Cevizoğlu, "Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Hazine yardımı neden yapılıyor partilere? Seçime girsin, onlara maddi yardım yapalım ki propagandasını yapabilsin diye. Bu senede seçime giriyor diye 3 kat yardım yapıldı. Kanun, yasa gereği" ifadelerini kullandı.

    "NİYE VERİLİYOR MİLLETİN PARASI"
    AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu devamında, "Peki HDP seçime girmedi. Ben AYM'nin kararının gerekçesini merak ettim. Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Seçime girmemiş bir parti. Niye milletin parasını oraya veriyorsunuz? En azından 3'te 1'ini verin. 3 kat verildi ya seçim nedeniyle. HDP seçime girmedi. Niye veriliyor milletin parası. Şahsen anlamadım bunu." diyerek tepki gösterdi.

    HDP'YE YAPILAN 539 MİLYON LİRA HAZİNE YARDIMI KANDİL'E Mİ GİTTİ?
    Terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından birinin siyasi ayağı HDP olduğu biliniyor. Daha önce tanıkların ifadeleriyle ortaya çıkan skandala göre Kandil'e giden paranın en önemli ayağı HDP'li belediyeler.

        BLOKE KALDIRILDI: 539 MİLYON LİRA ÖDENECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİ
        HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında hazine yardımına geçtiğimiz aylarda bloke konmuştu. Ancak seçime kısa bir süre kala Anayasa Mahkemesi (AYM) terörün siyasi ayağı HDP'nin hazine yardımı blokesinin oy çokluğu ile kaldırıldığını açıklamıştı. Bloke kararının kaldırılmasıyla 539 milyon TL ödeneceği bildirilmişti. Kararın, Anayasa Mahkemesi heyetinin 7'ye karşı 8 üyesinin oy çokluğuyla alınmıştı.

        HDP'NİN KASASINA BLOKENİN KALKMASIYLA BİRLİKTE MİLYONLARCA LİRA GİRDİ
        Anayasa Mahkemesi, HDP sözlü savunmaya gelmediği durumu tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için Anayasa Mahkemesi raportörüne tevdi edildi. Öte yandan 14 Mayıs'a günler kala seçime Yeşil Sol Parti üzerinden gireceğini açıklayan terörün siyasi ayağı HDP'nin kasasına blokenin kalkmasıyla birlikte milyonlarca lira girdi. Ancak kendisi seçime girmeyen HDP'nin hazine yardımını ne yaptığı bilinmiyor.


        HDP'YE SEÇİM İÇİN 359.7 MİLYON TL ÖDENECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİ
        Terörün siyasi ayağı HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında hazine yardımına geçtiğimiz aylarda bloke konmuş ancak seçime günler kala bu bloke kaldırılmıştı. Bloke kararının kaldırılmasıyla HDP'ye seçim için 359.7 milyon TL ödeneceği bildirilmişti. Seçime girmeyen HDP, Yeşil Sol Parti operasyonu ile seçime gireceğini açıklamıştı.

        HDP'YE HAZİNE YARDIMI ÖDENMESİ DOĞRU MU?
        Bu durum HDP'li belediyeler ve Kandil arasındaki para trafiğini bir kez daha gündeme getirdi.

        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Hazine yardımına konulan ihtiyati tedbiri AYM tarafından kaldırılan ancak seçime girmeyeceği açık olan HDP'ye, seçim dönemine özgü ekstra Hazine yardımı ödenmesi doğru mu? Seçim nedeni ile olağan yardımın iki katına denk gelen ilave 359,7 milyon lira, seçime girmeyecek bir partiye niçin ödensin ki? Hazine yardımının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, paravan bir başka partiye aktarılıp aktarılmadığı devletin ilgili birimlerince takip edilemez mi?" ifadelerini kullanmıştı.

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