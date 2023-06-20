MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye tepki: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım

Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmayan HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talepli başvurusu üzerine verdiği "karar verilmesine yer olmadığına" yönelik hükmün gerekçesi açıklandı.
AYM terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi.
AYM'DEN BLOKE KONULMASINA GEREK YOK KARARI
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Başsavcılığı'nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.
Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti.
KARAR TEPKİ ÇEKTİ
AYM'nin kararı tepkilere sebep oldu.
Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, AYM'nin kararını eleştirerek, "Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım" ifadelerini kullandı.
Bahçeli şunları söyledi;
"Yeni bir anayasa yapılmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmelidir. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım."
AK PARTİ'DEN TEPKİ: "HANGİ GEREKÇEYLE BU KARAR VERİLDİ"
AYM'nin kararıyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da duruma tepki gösterdi.
Cevizoğlu, "Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Hazine yardımı neden yapılıyor partilere? Seçime girsin, onlara maddi yardım yapalım ki propagandasını yapabilsin diye. Bu senede seçime giriyor diye 3 kat yardım yapıldı. Kanun, yasa gereği" ifadelerini kullandı.
"NİYE VERİLİYOR MİLLETİN PARASI"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu devamında, "Peki HDP seçime girmedi. Ben AYM'nin kararının gerekçesini merak ettim. Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Seçime girmemiş bir parti. Niye milletin parasını oraya veriyorsunuz? En azından 3'te 1'ini verin. 3 kat verildi ya seçim nedeniyle. HDP seçime girmedi. Niye veriliyor milletin parası. Şahsen anlamadım bunu." diyerek tepki gösterdi.
HDP'YE YAPILAN 539 MİLYON LİRA HAZİNE YARDIMI KANDİL'E Mİ GİTTİ?
Terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından birinin siyasi ayağı HDP olduğu biliniyor. Daha önce tanıkların ifadeleriyle ortaya çıkan skandala göre Kandil'e giden paranın en önemli ayağı HDP'li belediyeler.