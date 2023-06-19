Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Hazine yardımına bloke talebi kabul edilmedi

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Başsavcılığı'nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

AYM ayrıca Yargıtay'ın talebi kabul etmedi.

DAHA ÖNCE YİNE REDDETMİŞTİ

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti.

AYM'nin kararıyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Hazine yardımı neden yapılıyor partilere? Seçime girsin, onlara maddi yardım yapalım ki propagandasını yapabilsin diye. Bu senede seçime giriyor diye 3 kat yardım yapıldı. Kanun, yasa gereği… Peki HDP seçime girmedi. Ben AYM'nin kararının gerekçesini merak ettim. Hangi gerekçeyle bu karar verildi? Seçime girmemiş bir parti. Niye milletin parasını oraya veriyorsunuz? En azından 3'te 1'ini verin. 3 kat verildi ya seçim nedeniyle. HDP seçime girmedi. Niye veriliyor milletin parası. Şahsen anlamadım bunu." diyerek tepki gösterdi.