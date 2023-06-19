Karabük merkezli 4 İlde FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon: 13 gözaltı

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Karabük, Zonguldak, Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.