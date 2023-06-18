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    • 18.06.2023 21:03
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    CHP koltuğuna talip olan Gürsel Tekin'den bombalar! 'Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talan' iması: "İçeriden saldırıya uğradım"

    Daha önce "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek CHP koltuğuna göz diken CHP'li Gürsel Tekin'den bomba bir çıkış daha geldi. Seçim sürecinde birçok şeye itiraz ettiğini dile getiren Tekin, CHP yönetimine tepki gösterirken "Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talana dayalı" imasında bulundu. "İçeriden saldırıya uğradım" diyen Gürsel Tekin'in "Örgütlü orası. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını zor bozarsınız" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurduğu delege ağı ve oluşturduğu yeni MYK'sına gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Kılıçdaroğlu’nun siyaseti yalan ve talan’ iması

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Hezimet sonrası CHP tabanıın bir kesmi Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.

    Daha sonra CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyen Bay Bay Kemal, CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti. Bu durum karşısında İmamoğlu, "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.


    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
    Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.



    Sadece Ekrem İmamoğlu değil Gürsel Tekin de CHP koltuğuna göz diken isimler arasında...

    Tekin geride bıraktığımız günlerde "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yapmıştı.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Gürsel Tekin'den bomba bir çıkış daha geldi.

    CHP YÖNETİMİNE 'SEÇİM KAMPANYASI' TEPKİSİ
    Seçim sürecinde birçok şeye itiraz ettiğini dile getiren Tekin, "Ben İstanbul İl Başkanı olduğum günden itibaren sahada ve sokaktayım. 6.5 yıl boyunca arkadaşlarımla 100 bin km yol dolaştım, Türkiye coğrafyasında gitmediğim yer yok. Bu seçimde kampanya dahil olmak üzere birçok şeye de itiraz ettim" ifadelerini kullanıp, CHP'nin mevcut yönetini eleştirdi.



        "KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASETİ YALAN VE TALAN" İMASI
        "Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talana dayalı" imasında bulunan Tekin, "Siyaset öyle bir tehlikeli duruma geldi ki içeride ve dışarıda yalan ve talan üzerine inşa edildi. Namuslu adamın işi çok zor siyasette. Canınızı çıkarırlar... Çünkü örgütlü orası. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını zor bozarsınız. Basınıyla, medyasıyla size her türlü saldırırlar. Ama benim gibi siyasetçi iki taraftan da saldırıya uğradı. Hem içeriden hem de dışarıdan... Uzun süredir siyasette olduğumuz için umursamadım" şeklinde konuştu.

        DELEGE AĞI VE YENİ MYK ÜZERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME
        Gürsel Tekin'in "Örgütlü orası. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını zor bozarsınız" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurduğu delege ağı ve oluşturduğu yeni MYK'sına gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.


        BAY BAY KEMAL'E VURAN VURANA: "BEDEL ÖDESİN"
        CHP'li Veli Ağbaba da Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koyan isimlerden biri oldu.

        CHP'nin yeni MYK'sının dışında kalan Ağbaba aylar önce "dürüst ve samimi" diyerek övdüğü Kılıçdaroğlu'nu bu kez yerden yere vurdu. Grup kurmaya hazırlanan küçük ortaklara kaptırılan 38 vekile isyan eden Ağbaba, "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir. Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP'nin karşısında bile durabilirler" dedi.
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        Haberler Güncel CHP koltuğuna talip olan Gürsel Tekin'den bombalar! 'Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talan' iması: "İçeriden saldırıya uğradım"
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