CHP koltuğuna talip olan Gürsel Tekin'den bombalar! 'Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talan' iması: "İçeriden saldırıya uğradım"

28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Hezimet sonrası CHP tabanıın bir kesmi Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.
Daha sonra CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyen Bay Bay Kemal, CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti. Bu durum karşısında İmamoğlu, "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.
Sadece Ekrem İmamoğlu değil Gürsel Tekin de CHP koltuğuna göz diken isimler arasında...
Tekin geride bıraktığımız günlerde "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yapmıştı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Gürsel Tekin'den bomba bir çıkış daha geldi.
CHP YÖNETİMİNE 'SEÇİM KAMPANYASI' TEPKİSİ
Seçim sürecinde birçok şeye itiraz ettiğini dile getiren Tekin, "Ben İstanbul İl Başkanı olduğum günden itibaren sahada ve sokaktayım. 6.5 yıl boyunca arkadaşlarımla 100 bin km yol dolaştım, Türkiye coğrafyasında gitmediğim yer yok. Bu seçimde kampanya dahil olmak üzere birçok şeye de itiraz ettim" ifadelerini kullanıp, CHP'nin mevcut yönetini eleştirdi.