Fenerbahçe Kongre üyesi Burhan Özbilgin'den Başkan Erdoğan düşmanlığı: En büyük zararı Erdoğan'dan gördük

Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de 5 yıllık görevi boyunca şampiyonluk elde edemeyen Ali Koç'un başarıszılığını örtmek isteyen Fenerbahçe Konge üyesi Burhan Özbilgin Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
FENERBAHÇE KONGRESİNDE BAŞKAN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI I VİDEO İZLE
CENNET Mİ FENERBAHÇE Mİ?
Burhan Özbilgin yaptığı konuşmada, "Divan Başkanım size de bir sitemim olacak. Sizi çok seviyoruz. Siyaset malum ülkede kötüye gidiyor sizden tek istirhamım sadece Divan Başkanı olarak kalın, duayen bir kişiliğiniz var. Lütfen bana yüce Mevla'm dese ki cennet mi Fenerbahçe mi dese sonuna kadar Fenerbahçe.
SEÇİMLERİ DE İŞİN İÇİNE KATTI
Uğur Dündar'a daha sonra "Baş tacısınız, bende Atatürkçüyüm" diyen Özbilgin, "Maalesef bu ülkede rağbet görmüyor son seçimde gördük. Siz çok değerlisiniz, siz bizim baş tacımızsınız" ifadelerini kullandı.