Fenerbahçe Kongre üyesi Burhan Özbilgin'den Başkan Erdoğan düşmanlığı: En büyük zararı Erdoğan'dan gördük





CENNET Mİ FENERBAHÇE Mİ?

Burhan Özbilgin yaptığı konuşmada, "Divan Başkanım size de bir sitemim olacak. Sizi çok seviyoruz. Siyaset malum ülkede kötüye gidiyor sizden tek istirhamım sadece Divan Başkanı olarak kalın, duayen bir kişiliğiniz var. Lütfen bana yüce Mevla'm dese ki cennet mi Fenerbahçe mi dese sonuna kadar Fenerbahçe.