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    • 18.06.2023 01:57
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    Fenerbahçe Kongre üyesi Burhan Özbilgin'den Başkan Erdoğan düşmanlığı: En büyük zararı Erdoğan'dan gördük

    Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Kongre Fenerbahçe Konge üyesi Burhan Özbilgin, Başkan Erdoğan düşmanlığını gözler önüne serdi. Özbilgin konuşmasında, "Herkes, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli' diyor. En büyük zararı biz Erdoğan'dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterlerse beni mahkemeye versinler. Sonuna kadar ben Fenerbahçe için varım. Fenerbahçe için ölmeye de hazırım" ifadelerini kullandı.Öte yandan başarısızlıklarıyla Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Ali Koç için “Sonuna kadar arkandayız” diyen Özbilgin, konuşmasını sonlandırırken ise hükümeti hedef göstererek, “Biz Atatürk’ün takımıyız, Atatürkçüyüz, hükümete de ihtiyacımız yok kimseye ihtiyacımız yok” dedi.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Kongeresi’nde Başkan Erdoğan düşmanlığı

    Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de 5 yıllık görevi boyunca şampiyonluk elde edemeyen Ali Koç'un başarıszılığını örtmek isteyen Fenerbahçe Konge üyesi Burhan Özbilgin Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

    FENERBAHÇE KONGRESİNDE BAŞKAN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI I VİDEO İZLE



    CENNET Mİ FENERBAHÇE Mİ?
    Burhan Özbilgin yaptığı konuşmada, "Divan Başkanım size de bir sitemim olacak. Sizi çok seviyoruz. Siyaset malum ülkede kötüye gidiyor sizden tek istirhamım sadece Divan Başkanı olarak kalın, duayen bir kişiliğiniz var. Lütfen bana yüce Mevla'm dese ki cennet mi Fenerbahçe mi dese sonuna kadar Fenerbahçe.



    SEÇİMLERİ DE İŞİN İÇİNE KATTI
    Uğur Dündar'a daha sonra "Baş tacısınız, bende Atatürkçüyüm" diyen Özbilgin, "Maalesef bu ülkede rağbet görmüyor son seçimde gördük. Siz çok değerlisiniz, siz bizim baş tacımızsınız" ifadelerini kullandı.



        "SENİN BAKANLARIN NEDEN TRİBÜNDEYDİ?"
        "Trabzonspor şampiyon olurken senin bakanların neden protokolde değildi, niye tribündeydi? Fenerbahçe tribünlerinde hiçbir bakanın yoktu. Kongre üyesi o kadar bakanın var." dedi.



        "EN BÜYÜK ZARARI ERDOĞAN'DAN GÖRDÜK"
        Özbilgin ayrıca, "Herkes, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli' diyor. En büyük zararı biz Erdoğan'dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterlerse beni mahkemeye versinler. Sonuna kadar ben Fenerbahçe için varım. Fenerbahçe için ölmeye de hazırım." ifadelerini kullandı.



        KADIKÖY'DEKİ TARAFLAR SINIFTA KALDI
        Fenerbahçe Ali Koç2un başarısızlığına tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı eleştiren Özbilgin, "Kadıköy'deki taraftalar sınıfta kaldı onu da söylemek istiyorum. Müthiş bölünme var. Bununda önüne geçmek zorundayız. Herkes farklı bir ambiyansta bağırıyor, çağırıyor. Şöyle söyleyeyim rakip takımın taraftarları müthiş bir baskı kuruyor ama bizim stadımızdaki bu baskı maalesef kayboldu. Bunun da tedbirini alacak sayın yönetim diye düşünüyorum" dedi.



            "HÜKÜMETE DE İHTİYACIMIZ YOK"
            Başarısızlıklarıyla Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Ali Koç için "Sonuna kadar arkandayız" diyen Özbilgin, konuşmasını sonlandırırken ise hükümeti hedef göstererek, "Biz Atatürk'ün takımıyız, Atatürkçüyüz, hükümete de ihtiyacımız yok kimseye ihtiyacımız yok" dedi.

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            Haberler Güncel Fenerbahçe Kongre üyesi Burhan Özbilgin'den Başkan Erdoğan düşmanlığı: En büyük zararı Erdoğan'dan gördük
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