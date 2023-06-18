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    • 18.06.2023 07:19
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    FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre oldu! Kod adı: "Garson"

    Son dakika haberi! FETÖ’nün mahrem ağının sekretaryasında bulunan “Garson” kod adlı gizli tanık, 55 bin dosya ve 320 bin kişilik veriyle örgütün gizli ağını ifşa etti. FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat akışı deşifre oldu.

    takvim.com.tr
    Garson çözüldü FETÖ ordusu ifşa oldu!

    FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanması'nın başındaki isimlerin sekretaryasında görev alan "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı oldu. SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp emniyet yapılanmasının bir bölümü çözülürken, kartların yüzde 70 kısmı ise özel programlarla şifrelendiği için açılamadı.



    16 YILLIK ARŞIV ÇIKTI
    Milli İstihbarat Teşkilatı 6 yıl süren çalışmaların ardından SD karttaki tüm şifreleri çözerek verileri deşifre etti. Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi çıktı. 16 yılda görev yapan emniyette görevli 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, personellere verilen kodlar, özel notlar adı altında verilere rastlandı.


    55 BİN DOSYA
    SD karttan çıkan veriler, MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gönderildi. KOM'un kendi içerisinde Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim, sadece belirlenen personelin giriş yapabildiği şifreli özel çalışma ofisinde, 55 bin farklı dosyayı satır satır inceledi. Halen kamuda aktif olarak görev yapan mahrem imamlar tespit edildi. Bunların yanı sıra Emniyet teşkilatında da aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimler deşifre edildi.

    GÜLEN'E RAPOR VERİLDİ
    SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar ele geçirildi. FETÖ'nün 16 yıldaki başta tüm kumpas operasyonları olmak üzere hazırlanan raporları alan Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatlar da ele geçirilen bilgiler arasında yer aldı.

    TALİMATLAR BULUNDU
    Gülen'in çözülen talimatlarında, örgüt üyelerine bazı gazetecilere yakın olmaları konusunda yaptığı telkinlere ve bazı gazetecilerin bilgi konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten direktiflere rastlandı. Gülen'in ayrıca irtibat kurulması gereken siyasi ve bürokrasideki isimleri de Emniyet teşkilatı mahrem yapılanmasına bildirdiği saptandı.


        'F' SERİSİ 1 DOLARLAR ELE GEÇİRİLDİ
        İstanbul Emniyeti; İstanbul merkezli 5 ilde düzenlediği FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlara "Gazi Turgut Aslan" adını verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan 33 şüpheliden 28'inin yakalandığı operasyonda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 Euro, 315.42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi bir dolar, bir ruhsatsız tabanca ve 64 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen bütün suç unsurları detaylı şekilde incelemeye alındı. Diğer firarileri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Gaybubet Evleri'ne yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest kalırken 12'si tutuklandı. 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


        FİRARİ ZEKERİYA CERİT YAKALANDI
        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sözde Türkmenistan yapılanması yöneticisi Zekeriya Cerit yakalandı. Şüphelinin yurtdışına firar etme hazırlığı içinde olduğu ve İstanbul'da saklandığı "Hücre Evi'nde" yakalandığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Cerit'in İstanbul'da FETÖ'ye ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçundan İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride arandığı öğrenildi.

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        Üvey anne
        Haberler Güncel FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre oldu! Kod adı: "Garson"
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