FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre oldu! Kod adı: "Garson"



55 BİN DOSYA

SD karttan çıkan veriler, MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gönderildi. KOM'un kendi içerisinde Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim, sadece belirlenen personelin giriş yapabildiği şifreli özel çalışma ofisinde, 55 bin farklı dosyayı satır satır inceledi. Halen kamuda aktif olarak görev yapan mahrem imamlar tespit edildi. Bunların yanı sıra Emniyet teşkilatında da aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimler deşifre edildi.

GÜLEN'E RAPOR VERİLDİ

SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar ele geçirildi. FETÖ'nün 16 yıldaki başta tüm kumpas operasyonları olmak üzere hazırlanan raporları alan Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatlar da ele geçirilen bilgiler arasında yer aldı.

TALİMATLAR BULUNDU

Gülen'in çözülen talimatlarında, örgüt üyelerine bazı gazetecilere yakın olmaları konusunda yaptığı telkinlere ve bazı gazetecilerin bilgi konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten direktiflere rastlandı. Gülen'in ayrıca irtibat kurulması gereken siyasi ve bürokrasideki isimleri de Emniyet teşkilatı mahrem yapılanmasına bildirdiği saptandı.