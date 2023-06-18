Fenerbahçe Kongresinde Başkan Erdoğan düşmanlığı! "En büyük zararı Erdoğan'dan gördük"

Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Kongre Fenerbahçe Konge üyesi Burhan Özbilgin, Başkan Erdoğan düşmanlığını gözler önüne serdi. Özbilgin konuşmasında, "Herkes, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli' diyor. En büyük zararı biz Erdoğan'dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterlerse beni mahkemeye versinler. Sonuna kadar ben Fenerbahçe için varım. Fenerbahçe için ölmeye de hazırım" ifadelerini kullandı.Öte yandan başarısızlıklarıyla Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Ali Koç için “Sonuna kadar arkandayız” diyen Özbilgin, konuşmasını sonlandırırken ise hükümeti hedef göstererek, “Biz Atatürk’ün takımıyız, Atatürkçüyüz, hükümete de ihtiyacımız yok kimseye ihtiyacımız yok” dedi.