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Fenerbahçe Kongresinde Başkan Erdoğan düşmanlığı! "En büyük zararı Erdoğan'dan gördük"

Fenerbahçe Kongresinde Başkan Erdoğan düşmanlığı! "En büyük zararı Erdoğan'dan gördük"
18.06.2023 01:17 - Son Güncelleme: 18.06.2023 01:45

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Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Kongre Fenerbahçe Konge üyesi Burhan Özbilgin, Başkan Erdoğan düşmanlığını gözler önüne serdi. Özbilgin konuşmasında, "Herkes, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli' diyor. En büyük zararı biz Erdoğan'dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterlerse beni mahkemeye versinler. Sonuna kadar ben Fenerbahçe için varım. Fenerbahçe için ölmeye de hazırım" ifadelerini kullandı.Öte yandan başarısızlıklarıyla Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Ali Koç için “Sonuna kadar arkandayız” diyen Özbilgin, konuşmasını sonlandırırken ise hükümeti hedef göstererek, “Biz Atatürk’ün takımıyız, Atatürkçüyüz, hükümete de ihtiyacımız yok kimseye ihtiyacımız yok” dedi.

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Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulunda söz alan kongre üyesi Burhan Özbilgin, kürsüden yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadelerde bulundu. Özbilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray'ı siyaset dışı kalması nedeniyle takdir etmesini eleştirdi.

"SENİN BAKANLARIN NEDEN TRİBÜNDEYDİ?"

Burhan Özbilgin yaptığı konuşmada, "Trabzonspor şampiyon olurken senin bakanların neden protokolde değildi, niye tribündeydi? Fenerbahçe tribünlerinde hiçbir bakanın yoktu. Kongre üyesi o kadar bakanın var." dedi.

"EN BÜYÜK ZARARI ERDOĞAN'DAN GÖRDÜK"

Özbilgin ayrıca, "Herkes, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçeli' diyor. En büyük zararı biz Erdoğan'dan gördük, görmeye de devam ediyoruz. İsterlerse beni mahkemeye versinler. Sonuna kadar ben Fenerbahçe için varım. Fenerbahçe için ölmeye de hazırım." ifadelerini kullandı.

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