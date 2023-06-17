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    • Spor
    • 17.06.2023 15:45
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    • 17.06.2023 15:48
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    Fenerbahçe Kongresi'nde kavga! Üyeler birbirine girdi

    Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada bir taraftarın yanıt vermesiyle başlayan gerginlik, üyelerin arasında kavga çıkmasıyla iyice tırmandı.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Kongresi’nde kavga!

    Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonun'nda gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurulu'nda kongre üyeleri arasında kavga çıktı.

    Ali Koç kürsüde kongre çağrısı yapan Aziz Yıldırıma cevaben "Değişim isteyen arkadaşların sorması gereken bir şey var. Niye biri aday olmuyor? Özellikle kötü gittiğimiz zamanlarda mangalda kül bırakmayan lokantalarda eğlenceli görüntüler veren sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlara söylüyorum; çıkartın bir aday. Biz burada şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz cansiperhane hatalarımız da ağır başarısızlık da olsa iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışırken bizim altımızı oyanlara söylüyorum; çıkın aday olun Kongre yapalım..

    Bu kadar çalışıp bu durumda olmak ne kadar acı biliyor musunuz? Biz bu durumda keyif mi alıyoruz sanıyorsunuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz. Bilerek mi bunu yapıyoruz" dedi.

        Koç'un bu cümlelerine genel kuruldan bir üye "Evet" şeklinde yanıt verince Ali Koç, "Evet, bilerek yapıyoruz bravo sana." diye konuştu.

        Ali Koç'la taraftar arasında yaşanan bu diyaloğun ardından bir grup üye arasında gergin anlar yaşandı.

        Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.

        KONGRE'YE ARA VERİLDİ
        Kavganın uzaması ve giderek büyümesi ile Kongre'ye ara verildi. Bu sırada ortalığı sakinleştirmek için uğraşan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Başkan Ali Koça'a konuşmasına devam etmesi için tekrar seslendi ancak Ali Koç konuşmasına devam etmedi. Bu noktadan sonra Kongre'ye ara verildi.

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