Fenerbahçe Kongresi'nde kavga! Üyeler birbirine girdi

Ali Koç kürsüde kongre çağrısı yapan Aziz Yıldırıma cevaben "Değişim isteyen arkadaşların sorması gereken bir şey var. Niye biri aday olmuyor? Özellikle kötü gittiğimiz zamanlarda mangalda kül bırakmayan lokantalarda eğlenceli görüntüler veren sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlara söylüyorum; çıkartın bir aday. Biz burada şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz cansiperhane hatalarımız da ağır başarısızlık da olsa iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışırken bizim altımızı oyanlara söylüyorum; çıkın aday olun Kongre yapalım..