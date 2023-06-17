CHP'de 'fav' krizi sürüyor! Deniz Demir'den Murat Ongun'a sert sözler: Saygısızlık

Cumhuriyet Halk Partisi fokur fokur kaynıyor.
EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU KOLTUK BİRBİRİNE GİRDİ
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için savaşan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da CHP Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yiyiyor.
Kılıçdaroğlu'nun son seçimle birlikte 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükselmeye başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaparken çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi.
Karşılıklı restleşmelerle birlikte CHP'de iç hesaplaşmalar da kaçınılmaz oldu. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tavan tırmandı.
İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'da odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.
Yaşananların ardından iki isim Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI
Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu.
BÜLENT KUŞOĞLU İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI
Görüşme sonra Kılıçdaroğlu sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu aracılığıyla İmamoğlu'na gol attı.
Kuşoğlu, hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ
Öte yandan Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıları kapattı.