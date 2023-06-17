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    • 17.06.2023 17:17
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    CHP'de 'fav' krizi sürüyor! Deniz Demir'den Murat Ongun'a sert sözler: Saygısızlık

    CHP'de koltuk için süren Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu savaşı boyut kazandı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu'nu hedef alarak adayımız Kılıçdaroğlu derken Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi. Murat Ongun'un hamlesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Deniz Demir, Ongun'a "saygısız" diyerek yüklendi...

    takvim.com.tr
    CHP’de ’fav’ krizi sürüyor!

    Cumhuriyet Halk Partisi fokur fokur kaynıyor.

    EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU KOLTUK BİRBİRİNE GİRDİ
    Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için savaşan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da CHP Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yiyiyor.

    Kılıçdaroğlu'nun son seçimle birlikte 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükselmeye başladı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaparken çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

    Karşılıklı restleşmelerle birlikte CHP'de iç hesaplaşmalar da kaçınılmaz oldu. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tavan tırmandı.


    İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'da odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.

    Yaşananların ardından iki isim Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.


    KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI
    Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu.

    BÜLENT KUŞOĞLU İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI
    Görüşme sonra Kılıçdaroğlu sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu aracılığıyla İmamoğlu'na gol attı.

    Kuşoğlu, hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ
    Öte yandan Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıları kapattı.

        İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU MURAT ONGUN'DAN OLAY HAREKET
        Kuşoğlu'na karşı hamle Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan geldi.

        KUŞOĞLU'UN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ
        Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi.

        Yaşanan durum İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü.

        Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

        İşte o beğenilerden bazıları;

        İki ismin sağ kollarının tutuştuğu savaşı Takvim.com.tr yakaladı...

            KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN TEPKİ
            Murat Ongun'un Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Bülent Kuşoğlu'nu hedef alan tweetleri beğenmesi CHP'de tepkiyle karşılandı.

            Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı 80 danışmanın arasında olan CHP Ankara Milletvekili Denir Demir, Ongun'u hedef aldı.

            Demir, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

            KOLTUK KAVGASI NE KADAR SÜRECEK?
            CHP'deki kavga partilileri de gererken krizin ne kadar devam edeceği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden sonra kongreye gitmeyi planlarken Ekrem İmamoğlu cephesi baskı ile erkene çekmeye çalışıyor...

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            Haberler Güncel CHP'de 'fav' krizi sürüyor! Deniz Demir'den Murat Ongun'a sert sözler: Saygısızlık
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