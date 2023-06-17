CHP'de 'fav' krizi sürüyor! Deniz Demir'den Murat Ongun'a sert sözler: Saygısızlık

Demir, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

KOLTUK KAVGASI NE KADAR SÜRECEK?

CHP'deki kavga partilileri de gererken krizin ne kadar devam edeceği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden sonra kongreye gitmeyi planlarken Ekrem İmamoğlu cephesi baskı ile erkene çekmeye çalışıyor...