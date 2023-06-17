Gri kategoride aranan FETÖ'cü Zekeriya Cerit İstanbul'da yakalandı





Ayrıca Cerit'in İstanbul ilinde iken terör örgütünün Marmara Bölgesindeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı tespit edildi. Cerit'in yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van'da ise örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı ortaya çıktı.



Öte yandan, örgütün adalet yapılanmasında faaliyet gösteren ve bu nedenle 2017 yılından beri aranan Y.T. ile bu şahsın firari olarak saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen A.C. isimli şüpheli yakalandı.