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    Son dakika: Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü! Türkiye - Avrupa ilişkileri masada

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Söz konusu görüşmede Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkanı ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.



    LEYEN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun AB'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.



    TAM ÜYELİĞİN DESTEKLENMESİ İLİŞKİLERDE YENİ UFUKLAR AÇAR
    Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü! Türkiye - Avrupa ilişkileri masada
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