Son dakika: Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü! Türkiye - Avrupa ilişkileri masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
LEYEN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun AB'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.