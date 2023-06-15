Meral Akşener seçim faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek! Bomba kulis: Konuşma metni üzerinde çalışıyor

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDPKK olmak üzere İYİ Parti'yi de büyük hayal kırıklığına uğrattı.
MASADAN KALKIP SAATLER İÇİNDE DÖNDÜ
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp sonrasında saatler içinde geri dönmesi damga vururken İYİ Parti'de milliyetçi bazı isimler HDP'nin de masada bulunmasından rahatsız olup istifa etmişti.
AKŞENER'DEN YENİ HAMLE YOLDA
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu'nun aldığı mağlubiyet sonrası Akşener'in yeni bir hamle yapması beklenirken Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.