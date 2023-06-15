Meral Akşener seçim faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek! Bomba kulis: Konuşma metni üzerinde çalışıyor





"SANKİ ANKARA VE İSTANBUL'U ÇOK İYİ YÖNETİYORLAR"

Selvi, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmuşlardı. O zamanda bir kanun değişikliği yapacağız diyorlardı. Hem İstanbul'u hem de Ankara'yı yönetip hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı. Sanki İstanbul ve Ankara'yı çok iyi yöneltiyorlarmış gibi.

Ankara'da biliyorsunuz sel oluyor. Her defasında aynı yerleri su basıyor. Ankara'da sellerden ölenleri sayısı 7'ye ulaştı. Belediye ise sadece buna mesaj atıyor. Bu görevi meteorolojide yapıyor."