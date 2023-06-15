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    • 15.06.2023 14:50
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    Kağıthane'de 15 katlı rezidansta yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

    Son dakika haberleri... Kağıthane'de 15 katlı rezidansın çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    DHA
    Kağıthane’de 15 katlı rezidansta yangın paniği!

    Yangın, Cendere Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı rezidansın çatı katında saat 13.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın rezidansın çatı katında lokanta bacasının alev alması nedeniyle çıktı.

    Binadan duman yükseldiğini fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

    Rezidansta balkonlara çıkarak yardım bekleyenler merdiven yardımıyla tek tek kurtarıldı. Çocuklarıyla dışarı çıkan aileye sağlık ekipleri yardımcı oldu. Bir kişinin de kedisini alarak dışarı çıktığı görüldü.
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