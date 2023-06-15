Ekrem İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırma davasında yeni gelişme





Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti.