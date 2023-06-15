Ekrem İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırma davasında yeni gelişme

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 30 Kasım'a ertelendi.
Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti.
İMAMOĞLU KATILMADI
İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Saat 14.30'da başlayan duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Diğer sanıklar Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.