Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/FClA56D1Ss — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2023





Erdoğan, mesajında, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.