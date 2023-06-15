Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.06.2023 13:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2023 13:27
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü kutladı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü kutladı. Erdoğan, mesajında, "Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü kutladı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutladı.



    Erdoğan, mesajında, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Akyapı yeni ticaret merkezleri
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü kutladı
        loading
        SON DAKİKA