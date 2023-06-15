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    • 15.06.2023 22:07
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    FETÖ üyesi darbeci Albay Uzay Şahin İzmir'de enselendi!

    İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ üyesi darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu 8 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ üyesi darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu 8 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

    takvim.com.tr
    Darbeci Albay Uzay Şahin İzmir’de enselendi!

    Seçimin ardından hainler ülkeden kaçmaya çalışıyor. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ üyesi darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu 8 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

    URLA AÇIKLARINDA OPERASYON DÜZENLENDİ
    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

    DARBECİ UZAY ŞAHİN'LE BERABER 8 KİŞİ YAKALANDI
    Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Yakalanan isimlerin arasında darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu tespit edildi.
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