Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat ve Zafer Şahin'in sorularını cevapladı. Ekonomide yeni döneme ilişkin mesajlar veren Yılmaz, "Öngörülebilir 5 yıllık perspektifimiz var. Şeffaf istişare odaklı bir programımız var. İstikrar ve güven içinde zorlukları aşacağız" ifadelerini kullandı. "KKM mekanizmasını ani şekilde bitirme anlayışımız yok" diyen Yılmaz, "Aşamalı şekilde hareket edeceğiz. TL cinsi enstrümanları cazip hale getirerek, gerekli tedbirleri alarak devam edeceğiz" diye konuştu.