Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarihi açıkladı: "Orta Vadeli Programı Eylül ayında paylaşacağız"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.
EYLÜL AYINDA PAYLAŞACAĞIZ
Yılmaz toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacaklarını belirten Yılmaz, "Eylül'de paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da güçlendireceğiz. Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız" dedi.
SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ PERSPEKTİF PROGRAMA YANSIYACAK
Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Seçim beyannamesindeki perspektif programa yansıyacak. 2023 ve önümüzdeki üç yıl hedeflerini güncelleyeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası kendi işini yapacak. Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
BAKANLAR HAZIR BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.