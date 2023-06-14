Başkan Erdoğan Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı!

"JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 184'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, fedakarca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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