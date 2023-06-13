Jandarma Genel Komutanlığından 184. yıl klibi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 184. yılı nedeniyle, Sözlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörü Oğuz Sırmalı'ya, müzik ve düzenlemesi Deniz Bijen Rahimi'ye ait olan şarkının klibini Oğuzhan Ejderoğlu yönetti.

250 kişilik askeri personelin rol aldığı ve nefes kesen bir yakalama operasyonunun anlatıldığı klip, tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.