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Jandarma Genel Komutanlığından 184. yıl klibi

Jandarma Genel Komutanlığından 184. yıl klibi
13.06.2023 21:00 - Son Güncelleme: 13.06.2023 21:03

OTOMATİK OYNAT

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Başkan Erdoğan Haydar...
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Mersin'de tefecilere Özel...
Güncel 07:38
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2...
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’da!...
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Yargıtay Başsavcılığından...
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Başkan Erdoğan'dan KKTC'de...
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Başkan Erdoğan, Ersin Tatar...
Güncel 01:19
Yeni Soros canavarı Alex!

Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunun 184. yılı nedeniyle bir klip yayımladı. Nefes kesen yakalama operasyonunun anlatıldığı klip, tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

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