Tuncay Mollaveisoğlu 'para karşılığında haber' skandalını ifşa etti künyeden çıkarıldı: CHP fondaşı Cumhuriyet'te çarşı pazar karışık

Medyada kendileri hariç tüm yayın organlarına yandaş yaftası yapıştıran CHP fondaşı Cumhuriyet gazetesi skandal bir haber ile çalkalanıyor. Skandalın adı para karşılığı haber yapmak.
PARA KARŞILIĞI MANİPÜLATİF HABER YAPTILAR
Gazetenin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, hukuk işlerinden sorumlu yönetici avukat Turan Karakaş, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok'un, bir e-ticaret firmasına para karşılığı manipülatif haber yaptıkları ortaya çıktı.
PARA ÇİKOLATA KUTUSUNDA GELDİ
Söz konusu manipülatif haberler için kayıt dışı 500 bin TL alındığı, paranın ise çikolata kutusunda teslim edildiği iddia edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, sorumlu isimler hakkında 'manipülatif haber yapma' karşılığında kayıt dışı para alarak 'güveni kötüye kullandıkları' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
"ETİK AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ"
Konuya ilişkin gazetenin şu anki Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, iddianın gerçek olması durumunda gazetecilik etiği açısından 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.