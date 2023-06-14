AK Parti'nin Meclis ihtisas komisyonu başkanları belli oldu: Çok merek ediliyordu işte milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri...

İŞTE ESKİ BAKANLAR SOYLU, VARANK VE AKAR'IN MECLİS'TEKİ YENİ GÖREVLERİ...

AK Parti'nin kapalı grup toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu'nda, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Komisyonu'nda; eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Komisyonu'nda; eski Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Komisyonu'nda; eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda; eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Plan Bütçe Komisyonu'nda, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda; eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda; eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda; eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda; eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda; eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Meclis NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA)'da görev aldı.

ESKİ BAKANLAR BULUNDUKLARI KOMİSYONLARIN BAŞKANLIĞINI YÜRÜTECEK

Komisyonlarda görev alacak isimler Meclis Genel Kurulu'nda okunarak kesinleşti. Milletvekillerinin komisyonlarda hangi görevleri alacağı, komisyonların yapacağı ilk toplantılarda seçimle belirlenecek. Komisyonlardaki AK Parti ve MHP'li üyelerin çoğunluğu sebebiyle AK Partili eski bakanların, bulundukları komisyonların başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MERAK EDİLEN 3 BAKAN İSE MECLİS KOMİSYONLARINDA GÖREV ALMADI.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Nureddin Nebati; eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu ise Meclis komisyonlarında görev almadı.

BAŞKAN OLMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILAN AK PARTİLİ DİĞER İSİMLER

Sayısal çoğunlukları sebebiyle komisyonlarda başkan olmasına kesin gözüyle bakılan AK Partili diğer isimler ve komisyonları ise şöyle:

Dijital Mecralar Komisyonu - Hüseyin Yayman,

KİT Komisyonu - Mustafa Savaş,

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu - Veysel Tipioğlu,

Adalet Komisyonu - Cüneyt Yüksel,

Anayasa Komisyonu - Yusuf Beyazıt,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu - Çiğdem Erdoğan Atabek,

Dilekçe Komisyonu - Sunay Karamık

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu - Burhan Kayatürk