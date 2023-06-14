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    • 14.06.2023 18:57
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    AK Parti'nin Meclis ihtisas komisyonu başkanları belli oldu: Çok merek ediliyordu işte milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri...

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AK Parti Meclis'te büyük çoğunluğu elde etti. AK Parti milletvekillerinin Meclis komisyonlarındaki görevlendirmeleri ise bugün itibarıyla netleşti. 14 Mayıs seçimleri öncesi eski Kabinede yer alan bazı bakanlar AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu. Eski bakanların büyük çoğunluğu Meclis ihtisas komisyonlarının başkanlıklarına getirildi. İşte çok merak edilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve diğer isimlerin Meclis'teki yeni görevleri...

    takvim.com.tr
    İşte AK Parti’nin Meclis ihtisas komisyonu başkanları...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belli oldu.

    YENİ KABİNEDE YER ALMAYAN O İSİMLER MECLİS'TE YERİNİ ALMIŞTI!
    14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, bundan önceki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, AK Parti'den milletvekili seçilmişti. Yeni Kabinede yer almayan o isimlerden olan; Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Derya Yanık Osmaniye, Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Fatih Dönmez Eskişehir, Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Nureddin Nebati Mersin, Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Mahmut Özer Ordu, Hulusi Akar Kayseri, Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Mehmet Muş Samsun, Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adil Karaismailoğlu Trabzon Milletvekili olarak Meclis'te yerini almıştı.

    MECLİS BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ SEÇİLDİ
    Meclis'teki grup yönetimlerinin de belirlenmesinin ardından aday olarak çıkardıkları Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildi. AK Parti grubu bugün basına kapalı olarak toplandı. Meclis yönetimi belli oldu Toplantıda partinin TBMM Başkanvekili, komisyon başkanları, katip üyeleri ve idari amirleri belirlendi.

        TBMM BAŞKANVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ OLDU
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de kendisine yer bulamayan eski Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili oldu.

        ESKİ BAKANLAR YENİ GÖREVNİNE BAŞLADI
        Geçtiğimiz dönem bakan olan, 28'inci dönemde milletvekili seçilen birçok isim komisyon başkanlıklarında görev aldı.

        İŞTE ESKİ BAKANLAR SOYLU, VARANK VE AKAR'IN MECLİS'TEKİ YENİ GÖREVLERİ...
        AK Parti'nin kapalı grup toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu'nda, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Komisyonu'nda; eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Komisyonu'nda; eski Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Komisyonu'nda; eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda; eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Plan Bütçe Komisyonu'nda, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda; eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda; eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda; eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda; eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda; eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Meclis NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA)'da görev aldı.

        ESKİ BAKANLAR BULUNDUKLARI KOMİSYONLARIN BAŞKANLIĞINI YÜRÜTECEK
        Komisyonlarda görev alacak isimler Meclis Genel Kurulu'nda okunarak kesinleşti. Milletvekillerinin komisyonlarda hangi görevleri alacağı, komisyonların yapacağı ilk toplantılarda seçimle belirlenecek. Komisyonlardaki AK Parti ve MHP'li üyelerin çoğunluğu sebebiyle AK Partili eski bakanların, bulundukları komisyonların başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        MERAK EDİLEN 3 BAKAN İSE MECLİS KOMİSYONLARINDA GÖREV ALMADI.
        Eski Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Nureddin Nebati; eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu ise Meclis komisyonlarında görev almadı.

        BAŞKAN OLMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILAN AK PARTİLİ DİĞER İSİMLER
        Sayısal çoğunlukları sebebiyle komisyonlarda başkan olmasına kesin gözüyle bakılan AK Partili diğer isimler ve komisyonları ise şöyle:
        Dijital Mecralar Komisyonu - Hüseyin Yayman,
        KİT Komisyonu - Mustafa Savaş,
        Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu - Veysel Tipioğlu,
        Adalet Komisyonu - Cüneyt Yüksel,
        Anayasa Komisyonu - Yusuf Beyazıt,
        Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu - Çiğdem Erdoğan Atabek,
        Dilekçe Komisyonu - Sunay Karamık
        Avrupa Birliği Uyum Komisyonu - Burhan Kayatürk

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        Haberler Güncel AK Parti'nin Meclis ihtisas komisyonu başkanları belli oldu: Çok merek ediliyordu işte milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri...
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