PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Helin İşenme tutuklandı

PKK'NIN İSTİHBARAT YAPILANMASINDA GÖREVLİ

Terörist İşneme'nin PKK'nın Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev aldığı bildirildi.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Helin İşenme, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edilmişti.