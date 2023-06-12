Hattat Zafer Çelebi, Başkan Erdoğan'ın mazbataları ve protokol davetiyelerini 21 yıldır sevgiyle nakşediyor

Erdoğan, yemin töreni öncesinde mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın yıllardır Anıtkabir Özel Defteri de dâhil olmak üzere üç mazbatasına da sanatçı ustalığıyla işleyen hattat Zafer Çelebi çok özel açıklamalarda bulundu.



YAZIM FARK EDİLDİ: Ben, baloncuyum aslında. Kaligrafiyi (güzel yazı yazma sanatı) kendi kendime çalışarak öğrendim. Kalemlerimi yurt dışından özel getirtiyor, kalıcı mürekkepler kullanıyorum. Yıllar önce Kocatepe'deki kitap fuarında hat yazıyordum. 21 yıl önce Erdoğan'ın yakın kurmaylarından biri görmüş güzel yazımı. Ankara'daki protokol davetiyelerini yazmakla başladım işe. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın evlenme davetiyelerini yazdım.