Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin: Başkan Erdoğan’ı Rusya Müslümanlarıyla namaz kılmaya bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabın Rusça çevrisi geçtiğimiz hafta Rus okurlarla buluştu.Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'i ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ADALET" VURGUSU
Mehmet Samsar burada yaptığı önemli açıklamada, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adı altında, malumunuz uluslararası ilişkilerde daha adil, daha kalıcı bir barışı sürdürülebilir barışı tesis etmek amacıyla özellikle buradaki en önemli organ olan Birleşmiş Milletler (BM) bakımından bir takım değişiklikler yapılabilir fikrini Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bunları söyledi biliyorsunuz. Bunları son olarak da bir kitapta dile getirdi." şeklinde konuştu.