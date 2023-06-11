Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin: Başkan Erdoğan’ı Rusya Müslümanlarıyla namaz kılmaya bekliyoruz





"İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'NIN KUTSİYETİNİ İHLAL EDİYOR"

Mülteci sorununun çözümünün, sınırları kapatmaktan veya bu insanları denizlerde ölüme terk etmekten değil, ülkelerini onlar için yeniden yaşanabilir yerler haline dönüştürmekten geçtiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayrımcı politikalar, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ihlal edilerek tehlikeli bir yere doğru götürülüyor. Bilhassa Suriye, Irak, Mısır, Libya, Yemen gibi yakın çevremiz ile bu bölgelerden kaçan insanların yöneldiği Avrupa sınırlarında tüm insanlığı utandırması gereken hazin manzaralar yaşanıyor."