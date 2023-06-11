Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.06.2023 02:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 02:22
    ABONE OL

    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin: Başkan Erdoğan’ı Rusya Müslümanlarıyla namaz kılmaya bekliyoruz

    Başkan Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabın Rus çevirisi, Rusya'da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'da büyük ilgiyle karşılanan kitabı Ravil Gaynutdin'e hediye etti. Kitap için teşekkürlerini sunan Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Erdoğan’ın Rusya Müslümanlarına hitap etmesini temenni ederek beraber namaz kılmayı dilediğini söyledi.

    Başkan Erdoğan’a özel davet

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabın Rusça çevrisi geçtiğimiz hafta Rus okurlarla buluştu.Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'i ziyaret etti.



    Elçi Samsar, Rusya'da büyük ilgiyle karşılanan kitabı Ravil Gaynutdin'e hediye etti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ADALET" VURGUSU
    Mehmet Samsar burada yaptığı önemli açıklamada, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adı altında, malumunuz uluslararası ilişkilerde daha adil, daha kalıcı bir barışı sürdürülebilir barışı tesis etmek amacıyla özellikle buradaki en önemli organ olan Birleşmiş Milletler (BM) bakımından bir takım değişiklikler yapılabilir fikrini Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bunları söyledi biliyorsunuz. Bunları son olarak da bir kitapta dile getirdi." şeklinde konuştu.



        Kitap için teşekkürlerini sunan Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Başkan Erdoğan'ı Rusya'da görmek istediklerini söyledi..

        Gaynutdin, Başkan Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti.



        GAYNUTDİN: BAŞKAN ERDOĞAN'I RUSYA MÜSLÜMANLARINA HİTAP EDİP VE NAMAZ KILMAYA BEKLİYORUZ
        Gaynutdin, "Kendisine Rusya Müslümanları, Moskova Müslümanları 'Allah razı olsun' diye dua eder her zaman. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımız, Vladimir Putin ile beraber büyük camimize geldi açılışına katıldı, güzel bir konuşma yaptı.

        Biz bugün de kendisini bekliyoruz. 8 sene oldu, kendisinin Moskova Büyük Camii'ne gelip, Rusya Müslümanlar'na hitap edip, Rusya Müslümanları ile namaz kılmasını bekliyoruz." dedi.



        "BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN AİLEVİ DEĞERLERE VE MANEVİYYATA SAHİP ÇIKIYOR"
        Diğer yandan Gaynutdin, A Haber'e özel açıklamalarda da bulundu. Gaynutdin, "Rusya Müslümünları adına dostumuz, Rusya Müslümünları'nın dostu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'i Türkiye Cumhurbaşkanı görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla içtenlikle kutluyorum. Biz Rusya Müslümanları aslında tüm Rusya halkının da yaptığı gibi Türkiye'deki seçimleri dikkatle izledik ve Türkiye'de yapılan bu seçimlerin ne kadar adil, dürüst ve demokratik yapıldığına tanık olduk. Biz Türk halkının kendi lideri Recep Tayyip Erdoğan Bey'e güvendiğini ve geleceğe yönelik plan ve vaatlerini yerine getirmesini istediğini gördük. Türk halkı kendi Cumhurbaşkanı'na destek verdi, onun yanında yer alacağını ortaya koydu. Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin'in tüm dünyada ailevi değerlere ve maneviyyata sahip çıkmaları bu değerlerin hem Rusya'da hem Türkiye'de ve hem de tüm dünyada korunacağına dair bize umutlar veriyor." mesajını verdi.



            BAŞKAN ERDOĞAN, MOSKOVA MERKEZ CAMİSİNİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI
            23 Eylül 2015 tarihinde günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya giden Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile birlikte Moskova Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

            Açılışta bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Moskova Merkez Camisi'nin, bugün insanlık olarak ihtiyaç duyduğumuz barışa ve dayanışmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum" demişti.

            Başkan Erdoğan, Moskova Merkez Camii'nin açılış töreninde bir konuşma yapmıştı.

            Konuşmasında yeniden inşa edilen Moskova Merkez Camii'nin ibadete açılış töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Erdoğan, eserin, dünyanın önde gelen metropollerinden biri olan Moskova'ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etmişti.



            "MOSKOVA MERKEZ CAMİİ MÜSLÜMAN NÜFUSUN ÜLKEDEKİ HUZURLU GELECEĞİNİN SEMBOLÜ OLACAKTIR"
            Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu caminin inşaatına katkıda bulunmuş olmasının, milletimiz için bir bahtiyarlık vesilesi olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Moskova Merkez Camii'nin, bugün insanlık olarak ihtiyaç duyduğumuz barışa ve dayanışmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum. Burada hep birlikte şahit olduğumuz dostluk ve güven ortamını, Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olan Müslüman nüfusun ülkedeki huzurlu geleceğinin sembolü olarak görüyorum" dedi.

            Rusya'daki Müslümanlarla Türkiye'nin arasındaki kadim tarihi bağların, Türkiye-Rusya dostluğuna ciddi katkı sağladığına ve kendilerini daha güçlü ilişkiler için teşvik ettiğine işaret eden Başkan Erdoğan, farklı inanç ve kökene sahip insanların aynı çatı altında yaşama tecrübesine, Rusya'nın önemli bir örnek teşkil ettiğini "Ortak değerler etrafında buluşarak, tüm farklılıkların ötesinde müşterek hayat alanı oluşturabilmenin ve gelecek tasavvuru kurabilmenin mümkün olduğuna, bugün burada, Moskova'da bir kez daha şahit oluyoruz" diye konuştu.



            "AKDENİZ'DE, EGE'DE ÖLEN İNSANLIĞIN VİCDANIDIR"
            Başkan Erdoğan konuşmasında mülteci sorununa da işaret ederek, "Akdeniz'de, Ege'de ölen, mağdur olan, zarar gören insanlığın vicdanıdır, insanlığın ta kendisidir" sözlerine yer vererek, "Ben, bu vesile ile Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya, tüm devletlere, tüm halklara büyük Rus edebiyatçısı Tolstoy'un şu güzel mesajını iletmek istiyorum: 'Hayatta en önemli uğraş, iyiliktir.' Tolstoy, başka bir hikâyesinde de art niyetle yakılan ateşin o evle birlikte tüm köyü de yok edebileceğini söylüyor" şeklinde konuştu.



                "İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'NIN KUTSİYETİNİ İHLAL EDİYOR"
                Mülteci sorununun çözümünün, sınırları kapatmaktan veya bu insanları denizlerde ölüme terk etmekten değil, ülkelerini onlar için yeniden yaşanabilir yerler haline dönüştürmekten geçtiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetmişti:

                "İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayrımcı politikalar, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ihlal edilerek tehlikeli bir yere doğru götürülüyor. Bilhassa Suriye, Irak, Mısır, Libya, Yemen gibi yakın çevremiz ile bu bölgelerden kaçan insanların yöneldiği Avrupa sınırlarında tüm insanlığı utandırması gereken hazin manzaralar yaşanıyor."



                İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ
                Türkiye'nin, tarih boyunca farklı inançlardan insanların hoşgörü içinde bir arada yaşayabildikleri bir ülke olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin pek çok şehrinde camilerle kiliseleri ve havraları yan yana görmenin mümkün olduğunu hatırlatarak, "Birlikte yaşama tecrübesi konusundaki zenginliğimiz, Türkiye ile Rusya'nın önemli bir müştereğidir. Bugün açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Moskova Merkez Camii, bunun en son ve en somut örneklerinden biridir. İstanbul ve Antalya başta olmak üzere, ülkemizde yaşayan on binlerce Rus vatandaşını, inanç özgürlüğü başta olmak üzere, her bakımdan kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadığımızı belirtmek isterim. Biz onları ülkemizde misafir ediyor olmaktan dolayı memnunuz. Moskova'da ve Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan çok sayıdaki vatandaşımızın, soydaşımızın, dindaşımızın da aynı duygular içinde olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdmişti.



                "TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN SAMİMİ İŞBİRLİĞİ TÜM DÜNYANIN HAYRINA SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"
                Avrasya'nın iki kadim kültürünün temsilcileri olarak Türkiye ile Rusya'nın ortaya koyacağı samimi iş birliği ve dayanışmanın, kendi halkları ile birlikte tüm dünyanın da hayrına sonuçlar doğuracağını sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, konuşmasını şu cümlelerle bitirdi: "Bu duygularla açılışını yaptığımız Moskova Merkez Camisi'nin Rusya Müslümanlarına, Rusya'daki tüm dost ve kardeş topluluklara, İslam âlemine hayırlı olmasını diliyorum. Yapımındaki himayeleri sebebiyle değerli dostum Sayın Putin'e özellikle teşekkür ediyorum."



                    RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN MÜSLÜMAN GENÇLİĞİN İSLAM DİNİNİN ÖZÜNE GÖRE YETİŞMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI
                    Törende bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın her zaman çok dinli ve çok milletli bir ülke olduğunu belirterek, "Rusya'nın bu yapısı bizim gücümüzü bir araya getiriyor" dedi.

                    Aşırıcılıkla mücadelenin, dinin siyasi amaçlar için kullanılmaya çalışıldığı bu dönemde daha da önem kazandığını kaydeden Rusya Devlet Başkanı Putin, Müslüman gençliğin İslam dininin özüne göre yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.



                    FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: "MOSKOVA MERKEZ CAMİİ AÇILIŞINDA BULUNMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM"
                    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da konuşmasında, Filistin halkı adına Moskova Merkez Camii açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Moskova'nın uluslararası politikada önemli rol oynayan bir ülkenin başkenti olduğunu hatırlattı ve caminin böyle bir şehrin merkezinde açılmasının önemli olduğunu söyledi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Jorge Jesus’tan ayrılık açıklaması
                    Haberler Güncel Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin: Başkan Erdoğan’ı Rusya Müslümanlarıyla namaz kılmaya bekliyoruz
                        loading
                        SON DAKİKA