Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki yangınlarda 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Kazakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.



Kazakistan'ın Abay bölgesinde 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınlara dair haberi üzüntüyle öğrendik.



Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş #Kazakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz. 🇹🇷🇰🇿@MFA_KZ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 11, 2023

Bakanlık tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, Kazakistan'ın Abay bölgesinde 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınlara dair haberin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Paylaşımda,ifadesi kullanıldı.