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    • 11.06.2023 23:21
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    • 11.06.2023 23:21
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    Seçin günü Türkiye İşçi Partisi'nde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu! Sera Kadıgil ve Erkan Baş alay konusu oldu

    2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömüştü. Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Türkiye İşçi Partisi'ne ait görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu. Görüntülerde TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in videoda "Pirom da öne geçti ha! Recep Tayyip Erdoğan %44 Sayın Kılıçdaroğlu %52” dediği görülürken Genel Başkan Erkan Baş'ın ise "Ben Erkan geliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

    Tip alay konusu oldu!

    Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.



    Kılıçdaroğlu ise arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşarken tüm istifa çağrılarına rağmen "mücadeleye devam" mesajı verdi..



    "PİROM DA ÖNE GEÇTİ HA!"
    Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye İşçi Partisi'nde seçim gecesi yaşanan görüntüler yayınlandı. TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in videoda "Pirom da öne geçti ha! Recep Tayyip Erdoğan %44 Sayın Kılıçdaroğlu %52" dediği görüldü.



        "BEN ERKAN GELİYORUM"
        Diğer yandan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise "Ben Erkan geliyorum. İyi gidiyor ilk sonuçlar çok iyi" ifadelerini kullandı.



        "ANKA İLE YOL YÜRÜYENLERİ HALİ BU İŞTE"
        Görüntüler sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Anka ile yol yürüyenlerin hali bu işte" diyerek TİP üyeleri ile dalga geçti.

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        Haberler Güncel Seçin günü Türkiye İşçi Partisi'nde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu! Sera Kadıgil ve Erkan Baş alay konusu oldu
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