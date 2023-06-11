Seçin günü Türkiye İşçi Partisi'nde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu! Sera Kadıgil ve Erkan Baş alay konusu oldu

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
Kılıçdaroğlu ise arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşarken tüm istifa çağrılarına rağmen "mücadeleye devam" mesajı verdi..
"PİROM DA ÖNE GEÇTİ HA!"
Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye İşçi Partisi'nde seçim gecesi yaşanan görüntüler yayınlandı. TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in videoda "Pirom da öne geçti ha! Recep Tayyip Erdoğan %44 Sayın Kılıçdaroğlu %52" dediği görüldü.