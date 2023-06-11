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    • 11.06.2023 23:04
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    Ankara yine bildiğiniz gibi! İşte Ankara'daki sel çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler... "Ankara bunlara layık değil"

    Ankara'da kısa süreli yağışların sele dönmesinin nedeni belli oldu. Kentteki mazgal ve ızgaraların asfaltla kapatıldığı ortaya çıktı. Skandala tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından Ankara'daki sel çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüleri paylaştı. Özcan, yaptığı paylaşımda, "25 yılı diline dolayanlar 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi. 1 aydır dilimizde tüy bitti, Mansur Yavaş beceriksizliğiyle tüy dikti" ifadelerini kullandı. Öte yandan birçok sosyal medeya kullancısı ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'a "Ankara bunlara layık değil" diyerek tepki gösterdi. İşte Ankara'daki sel çilesinin sebebini ortaya çıkaran o görüntüler...

    takvim.com.tr
    Ankara’daki sel sebebini ortaya çıkaran görüntüler!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da etkili olacak yağışlar için yaptığı tüm uyarılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmıyor.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün kapatıldığı, bu nedenle su baskınlarının yaşandığı belirlendi.

    Ankara'nın göle dönmesine, mazgalların üzerinin asfalt ile kapatılmasının neden olduğunu ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.



    Skandala tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın sosyal medya'da hesabından yaptığı paylaşımında Mansur Yavaş'a adeta ateş püskürdü.

        MANSUR YAVAŞ BECERİKSİZLİĞİYLE TÜY DİKTİ
        Özcan yaptığı paylaşımda, "25 yılı diline dolayanlar 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi. 1 aydır dilimizde tüy bitti, Mansur Yavaş beceriksizliğiyle tüy dikti" ifadelerini kullandı.


        VATANDAŞLARDAN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: ANKKARA BUNLARA LAYIK DEĞİL
        Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın paylaştığı videonun altına bir çok vatandaş, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a "Ankara bunlara layık değil" diyerek tepki gösterdi.

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        Haberler Güncel Ankara yine bildiğiniz gibi! İşte Ankara'daki sel çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler... "Ankara bunlara layık değil"
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