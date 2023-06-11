Ankara yine bildiğiniz gibi! İşte Ankara'daki sel çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler... "Ankara bunlara layık değil"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da etkili olacak yağışlar için yaptığı tüm uyarılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün kapatıldığı, bu nedenle su baskınlarının yaşandığı belirlendi.
Ankara'nın göle dönmesine, mazgalların üzerinin asfalt ile kapatılmasının neden olduğunu ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Skandala tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın sosyal medya'da hesabından yaptığı paylaşımında Mansur Yavaş'a adeta ateş püskürdü.