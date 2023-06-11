Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.06.2023 14:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2023 15:30
    ABONE OL

    İmamoğlu ekibi Bay Kemal'e nefes aldırmıyor: Bu kez "kırsal"dan vurdular! Gökhan Günaydın'dan salvolar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde aldığı hezimetin sorumluluğunu kendisinden başka her türlü etkene ve kişiye yıkmaya çalışıyor. Katıldığı bir TV programında, kentlerde yaşayanların demokrasiden yana tavır takındığını, kırsalda yaşayanların aksine yönde davrandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" diyerek kendince ilginç bir siyasi analizde bulunmuştu. Açıklamalara parti içinden de tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekilli Gökhan Günaydın, "Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok." diyerek eleştiride bulundu. MYK değişikliğiyle partide değişimin sağlanamayacağı belirten Günaydın, İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu ekibi Bay Kemal’e nefes aldırmıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir yenilgi yaşadıktan sonra katıldığı programda "kırsaldan oy yok" siteminde bulunan Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan tepki geldi. Katıldığı bir programda eleştiride bulunan Günaydın, "MYK'da tarımdan sorumlu bir koltuk bile yok" dedi.

    TARIMDAN SORUMLU ÜYE YOK!
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve önce parlamentoyu, sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle partisinde sesler yükselmeye başladı.

    Parti içinde yeni bir değişim ve istifa çağrılarının sesi yükselmeye başlasa da Kılıçdaroğlu bu çağrılara kulak asmış değil. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında "Kırsaldan oy alamıyoruz" sitemine ise cevap CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

    Günaydın Halk TV'de yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
    Pandemi dönemimizde sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Pandemide Türkiye, yatıp kalkıp sağlık konuşuyordu. Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan oy alamadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz, yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz? Sadece bir arkadaşımızın oraya konulması da yetmez.

        MYK DEĞİŞİMİZİ YETMEZ!
        Günaydın, Parti MYK'nın değişmesinin bir değişim anlamına gelmediğini söyledi.

        Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:
        Değişim talebini nasıl tanımlıyoruz. Ahmet gidecek Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumun beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor. Şu andaki tüzüğümüze göre kurultay parti meclisin seçiyor, parti meclisinin içerisinden de genel başkanımız dilediği gibi MYK üyelerini seçiyor. Parti meclisi bunu oylamayla yapsa daha isabetli mi olur, daha isabetsiz mi olur? Eğer tümüyle seçimle bir MYK olsa ben daha isabetli olabileceğini düşünüyorum.

        SUÇU KÖYLÜLERE YIKTI
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı.

            Sözcü TV'de katıldığı programda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimleri kaybetmesinin nedeninin köylü kesimden oy alamaması olduğunu belirterek "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diye konuştu.

            Köylünün enflasyon diye bir derdinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" sözleriyle seçim sonucunu kendince analiz etti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Yunan lobisi bastırıyor, Türk düşmanları nefret kusuyor!
            Haberler Haberler İmamoğlu ekibi Bay Kemal'e nefes aldırmıyor: Bu kez "kırsal"dan vurdular! Gökhan Günaydın'dan salvolar
                loading
                SON DAKİKA