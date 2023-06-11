Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir yenilgi yaşadıktan sonra katıldığı programda "kırsaldan oy yok" siteminde bulunan Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan tepki geldi. Katıldığı bir programda eleştiride bulunan Günaydın, "MYK'da tarımdan sorumlu bir koltuk bile yok" dedi.
TARIMDAN SORUMLU ÜYE YOK!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını dayatan ve önce parlamentoyu, sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle partisinde sesler yükselmeye başladı.
Parti içinde yeni bir değişim ve istifa çağrılarının sesi yükselmeye başlasa da Kılıçdaroğlu bu çağrılara kulak asmış değil. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında "Kırsaldan oy alamıyoruz" sitemine ise cevap CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.
Günaydın Halk TV'de yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
Pandemi dönemimizde sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Pandemide Türkiye, yatıp kalkıp sağlık konuşuyordu. Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan oy alamadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz, yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz? Sadece bir arkadaşımızın oraya konulması da yetmez.