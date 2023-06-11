Teröristlerden sınır ötesi hainlik: Roketler Kilis'e düştü | MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRDÜRÜLECEKTİR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada saldırıda kimsenin yaralanmadığı vurgulanarak şöyle denildi: "Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik (5) adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."