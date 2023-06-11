Teröristlerden sınır ötesi hainlik: Roketler Kilis'e düştü | MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.
BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
MSB: 2'Sİ YÖNETİCİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan sözde karargah imha ettiğini, ilk belirlemelere göre 2'si sözde yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.