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    • 12.06.2023 10:01
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    Teröristlerden sınır ötesi hainlik: Roketler Kilis'e düştü | MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Konuya ilişikin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi. MSB, "Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kilis sınır bölgesine hain saldırı!

    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü.

    Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

    BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
    Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

    MSB: 2'Sİ YÖNETİCİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan sözde karargah imha ettiğini, ilk belirlemelere göre 2'si sözde yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        MSB yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır.

        İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.


        12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        MSB, bugün yaptığı açıklama etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklama, "Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

            BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRDÜRÜLECEKTİR
            İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

            VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
            Kilis Valiliği, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada saldırıda kimsenin yaralanmadığı vurgulanarak şöyle denildi: "Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik (5) adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

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            Haberler Güncel Teröristlerden sınır ötesi hainlik: Roketler Kilis'e düştü | MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi
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