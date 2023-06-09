Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.06.2023 15:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2023 15:43
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şehit Şenay Aybüke Yalçın paylaşımı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin PKK tarafından haince şehit edilmesinin 6. yılında bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan Şehit Şenay Aybüke Yalçın paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, paylaşımında şehit öğretmenin fotoğrafına da yer verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    HDP’li Kılıç ve 5 şüpheli gözaltına alındı
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şehit Şenay Aybüke Yalçın paylaşımı
        loading
        SON DAKİKA