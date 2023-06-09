Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şehit Şenay Aybüke Yalçın paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şehit öğretmenin fotoğrafına da yer verdi.